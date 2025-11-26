Sénégal: Darou Khoudoss - Deux pirogues de migrants irréguliers échouent sur la plage de Khondio

Deux pirogues de fortune transportant des migrants irréguliers ont échoué, ce mardi 25 novembre aux environs de 8 heures, au large de la plage du village de Khondio, dans la commune de Darou Khoudoss, département de Tivaouane.

Selon notre source, l'une des embarcations comptait près d'une centaine de migrants, dont des femmes et des mineurs. Toujours selon la même source, on dénombre parmi eux 78 Maliens, 7 Sénégalais, 6 Gambiens et 5 Guinéens.

Les passagers seraient partis de Bakaou, en Gambie, le vendredi, vers 2 heures du matin, avant d'atterrir malgré eux à Darou Khoudoss, dans le village de Khondio. Alertés par les populations, les éléments de la gendarmerie de Mboro se sont rendus sur les lieux et ont entamé les auditions. Des équipes de la Croix-Rouge se sont également déplacées pour apporter assistance aux rescapés.

Pour le moment, rien n'a filtré sur les raisons de leur déroute les ayant conduits jusqu'au large de Khondio. Selon les habitants du village, les migrants tentaient de rallier l'Espagne.