Sénégal: Darou Khoudoss - Deux pirogues de migrants irréguliers échouent sur la plage de Khondio

25 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Ndiaye

Deux pirogues de fortune transportant des migrants irréguliers ont échoué, ce mardi 25 novembre aux environs de 8 heures, au large de la plage du village de Khondio, dans la commune de Darou Khoudoss, département de Tivaouane.

Selon notre source, l'une des embarcations comptait près d'une centaine de migrants, dont des femmes et des mineurs. Toujours selon la même source, on dénombre parmi eux 78 Maliens, 7 Sénégalais, 6 Gambiens et 5 Guinéens.

Les passagers seraient partis de Bakaou, en Gambie, le vendredi, vers 2 heures du matin, avant d'atterrir malgré eux à Darou Khoudoss, dans le village de Khondio. Alertés par les populations, les éléments de la gendarmerie de Mboro se sont rendus sur les lieux et ont entamé les auditions. Des équipes de la Croix-Rouge se sont également déplacées pour apporter assistance aux rescapés.

Pour le moment, rien n'a filtré sur les raisons de leur déroute les ayant conduits jusqu'au large de Khondio. Selon les habitants du village, les migrants tentaient de rallier l'Espagne.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.