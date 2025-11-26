Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part au 7e Sommet Union européenne - Union africaine (UE-UA), tenu les 24 et 25 novembre 2025 à Luanda, en République d'Angola.

Organisé à l'occasion du 25e anniversaire du partenariat UA-UE, ce sommet de haut niveau a réuni les chefs d'État et de Gouvernement autour du thème : « Une coopération renouvelée et renforcée pour la paix, la sécurité et le multilatéralisme », dans un contexte marqué par la multiplication des conflits, l'incertitude géopolitique et l'affaiblissement du multilatéralisme.

Dans son allocution, le Président de la République a rappelé l'importance d'un partenariat fondé sur des valeurs partagées et une vision commune, soulignant l'urgence d'une réforme profonde de la gouvernance mondiale pour la rendre plus juste, inclusive et représentative des aspirations africaines et européennes.

Il a insisté sur la nécessité de refonder le multilatéralisme autour de l'équité et des besoins des populations, tout en soulignant que le partenariat UA-UE peut incarner ce renouveau, à condition de peser davantage dans les instances décisionnelles mondiales, notamment au Conseil de sécurité.

S'appuyant sur son discours, il a réaffirmé que l'architecture financière internationale, encore « trop éloignée des réalités africaines », doit être réinventée pour soutenir efficacement la croissance et le développement durable du continent.

Abordant les enjeux sécuritaires, le Président de la République a dénoncé avec force la prolifération des armes en Afrique, malgré les embargos, rappelant que les pays touchés « ne fabriquent ni armes ni munitions » et que ces flux illégaux, issus de réseaux extérieurs, alimentent les crises du Sahel au Soudan, des Grands Lacs à la Corne de l'Afrique.

Il a appelé à un renforcement réel des capacités africaines de prévention et de maintien de la paix, tout en exhortant l'Union européenne à intensifier son appui, notamment à travers le Fonds européen pour la paix et l'Architecture Africaine de Paix et de Sécurité (APSA). Il a également insisté sur l'application rigoureuse de la résolution 2719, indispensable pour assurer un financement durable et prévisible des opérations africaines.

Évoquant les conséquences des crises extérieures, il a cité la guerre en Ukraine, dont les perturbations sur les chaînes céréalières accentuent la vulnérabilité économique et alimentaire du continent.

Sur le plan national, le Chef de l'État a rappelé que la transition politique engagée en 2023, pacifique et inclusive, a été saluée par la communauté internationale et consacrée par des élections transparentes ayant restauré définitivement l'ordre constitutionnel sous la Ve République.

Il a exprimé la gratitude du Gabon envers les partenaires ayant accompagné ce processus, qualifié dans son discours de « cas d'école », et appelé à étendre ce soutien aux nations confrontées à des défis similaires.

Fort de son retour sur la scène diplomatique, le Gabon a présenté les orientations du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030, fondé sur une croissance durable, la rigueur, l'État de droit, une gouvernance exemplaire, la transformation locale des ressources, le développement d'infrastructures stratégiques, la création d'emplois pour les jeunes et le renforcement de la paix sociale. Le Président de la République a réaffirmé que le Gabon, havre de paix et pays stable, demeure un partenaire fiable et attractif pour les investissements étrangers.

Au nom du Gabon, Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a défendu deux principes majeurs : d'une part, l'exigence pour l'Afrique d'être pleinement actrice de son propre développement, en valorisant ses ressources, en fixant ses priorités et en accélérant l'industrialisation verte et la transformation locale ; d'autre part, la nécessité de restaurer un multilatéralisme fondé sur la solidarité, au service des peuples, et non sur les rivalités d'influence.

Il a conclu en réaffirmant que seule l'unité, la foi, la solidarité et le sens des responsabilités permettront d'édifier une paix durable et une prospérité partagée entre l'Afrique et l'Europe.

En marge du sommet, le Chef de l'État a tenu plusieurs échanges de haut niveau avec des dirigeants africains, notamment Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal, et Son Excellence Faustin-Archange Touadéra, Président de la République Centrafricaine. Il s'est également entretenu avec Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie, réunion ayant permis de réaffirmer la qualité de la coopération bilatérale et la convergence des engagements en faveur de la stabilité régionale.

Par ailleurs, son entretien avec Son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l'Union africaine, a porté sur les priorités continentales et l'approfondissement des mécanismes africains de paix, d'intégration et de gouvernance.

Ces consultations ont permis de consolider une dynamique régionale et continentale fondée sur la solidarité, la complémentarité et la défense d'intérêts stratégiques communs.