Congo-Brazzaville: Sangha - Les opérateurs économiques sensibilisés à la réforme des marchés publics

La Direction générale du contrôle des marchés publics a organisé, récemment à Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha, avec l'appui financier du Programme d'amélioration de la gouvernance et de l'investissement public, un atelier spécial pour sensibiliser les opérateurs économiques et les Organisations de la société civile (OSC) à la réforme des marchés publics.

L'atelier a été présidé par le préfet de la Sangha, Edouard Denis Okouya. Il a réuni des acteurs non étatiques venus des entreprises privées et des OSC oeuvrant dans cette contrée. L'activité s'inscrit dans le cadre des actions de vulgarisation engagées par le gouvernement, initiées pour renforcer la transparence, la concurrence et l'équité dans la passation des marchés publics.

Il visait, entre autres, à présenter à ces acteurs stratégiques les principales innovations introduites par la nouvelle réglementation des marchés publics ; à renforcer les capacités techniques et opérationnelles des entreprises du secteur privé et des OSC pour une meilleure participation aux procédures de passation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La session de Ouesso avait également pour objectif de promouvoir une culture de conformité et de responsabilité fiscale dans la commande publique ; de favoriser un dialogue constructif entre l'administration, les opérateurs économiques et la société civile, autour des principes et valeurs de transparence et de bonne gouvernance.

Comme celles tenues à Brazzaville et à Pointe-Noire, la session de Ouesso marque la dernière phase du second cycle d'ateliers régionaux de sensibilisation dans la partie septentrionale.

Dans les échanges qui ont duré trois jours, quelques thématiques clés y ont été développées, animées par des experts nationaux. Ils ont porté, entre autres, sur le cadre juridique et institutionnel des marchés publics révisé ; le rôle et responsabilité des acteurs non étatiques dans la gouvernance des marchés publics ; la constitution du dossier de soumission ; les obligations fiscales avant et après attribution d'un marché public ; le processus d'exécution physique et financière des marchés publics.