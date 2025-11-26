Congo-Brazzaville: Distinction - Armel Silvère Dongou fait docteur honoris causa

L'Institut africain de recherche pluridisciplinaire appliquée a décerné à l'expert financier et écrivain congolais, Armel Silvère Dongou, la distinction de docteur honoris causa lors d'une cérémonie organisée à Dakar au Sénégal.

Le titre de docteur honoris causa, qui vient d'être décerné à Armel Silvère Dongou, est le couronnement de sa contribution dans différents domaines stratégiques de développement. Aussi est-il l'aboutissement d'un parcours nourri de contribution des mentors inspirants, des rencontres diverses et variées, des collaborations fructueuses ayant contribué à améliorer la qualité du travail du récipiendaire honoré.

«Recevoir un doctorat honoris causa est un honneur. Surtout, un appel à la continuité du travail que j'ai commencé à réaliser depuis toujours », a-t-il indiqué sous le prisme d'une reconnaissance partagée avec ceux qui l'ont accompagné.

Ce doctorat honoris causa récompense également l'engagement d'Armel Silvère Dongou en faveur de la valorisation des compétences, du capital humain. Tout comme sa contribution à créer des passerelles entre les institutions au profit de l'écosystème africain de formation et de recherche dans son domaine : les finances. C'est ainsi qu'en la matière, il propose des solutions adaptées aux défis du continent notamment dans ses ouvrages.

Armel Silvère Dongou n'en est pas à sa première distinction. Il a été élevé en 2025 au rang de Grand Maître de l'Ordre national du mérite congolais. Par ailleurs, l'expert financier et écrivain a plusieurs publications techniques et littéraires à son arc, entre autres : « Pratique de gestion de la trésorerie : cas du Trésor public » ; « « À la croisée des chemins », roman paru cette année.

Le nouveau docteur honoris causa promet de poursuivre son œuvre au service de l'innovation, du progrès et de la transformation durable. « Cette distinction ne veut pas dire que je dois m'arrêter là. Je dois plutôt continuer pour inspirer cette génération de professionnels, étudiants et chercheurs dont nous sommes les porte-étendards. Il est question de toujours travailler pour aller plus loin », a-t-il souligné.