Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - Le personnel de Burotop sensibilisé

L'Association Marcher courir pour la cause (MCPLC) s'est appuyée sur le thème de cette année « Le diabète et le bien- être au travail » pour élargir son champ d'action à travers la multiplication des campagnes de sensibilisation à la maladie dans les entreprises et les écoles.

Cet engagement a été manifesté à travers un échange interactif que Kharl Bivoukananou, chargé des activités de santé de MCPLC, a eu le 22 novembre avec personnel de Burotop au cours d'un atelier visantt à clarifier comment se développe le cancer, reconnaitre et comprendre les signaux d'alerte et connaitre les mesures pratiques de prévention.

Cette sensibilisation, a expliqué l'orateur, est le premier remède contre la maladie. « Quand on parle du diabète les signes qui devraient alerter c'est la soif excessive, la faim constante, la perte de poids, la fatigue inexpliqués, une vision floue, cicatrisation lente et infections fréquentes » a-t-il expliqué tout en présentant les antécédents familiaux, tels que le surpoids et l'obésité, sedentarité, cholestérol élevé, tabagisme et consommation excessive d'alcool comme facteurs de risque.

Le diabète mal contrôlé présente en effet plusieurs conséquences, entre autres, la perte de vision, la cécité, les complications cardio-vasculaires comme crise cardiaque AVC, insuffisance rénale et infections urinaires.

Concernant la prévention, il a insisté sur une alimentation équilibrée en privilégiant les fruits, légumes, fibres et protéines maigres. La pratique d'une activité physique régulière au moins 30 minutes par jour, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. « Il faut éviter la consommation excessive de sucre et de graisse saturées, maintenir un poids de santé (IMC entre 18 et 24,9km/m), réduire le stress et bien dormir, faire un dépistage régulier, surtout en cas de facteurs de risque »,a-t-il insisté.

« C'était une séance assez enrichissante parce qu' il fallait mieux comprendre les risques liés au diabète au sein du travail. Nous réfléchissons sur comment concrétiser tout ce que nous avons appris à Burotop en mettant en place des pratiques qui pourront contribuer à trouver la solution, par exemple en initiant des journées zéro sucre et des journées sportives avec le personnel afin de lutter contre le diabète » , a souligné Rabileur Mokas Ndossa de Burotop.