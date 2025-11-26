Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de près de 52 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions ce mardi 25 novembre 2025

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 51,932 milliards de FCFA au terme de ma séance de cotation de ce mardi 25 novembre 2025.

Cette capitalisation s'est établie à 13 302,110 milliards de FCFA contre 13 250,178 milliards FCFA la veille. Cette forte hausse est occasionnée par celle de l'indice BRVM Composite qui a progressé de 0,39% à 345,01 points contre 343,66 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en hausse de 0,44% à 164,82 points contre 164,09 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,11% à 141,23 points contre 141,07 points la veille.

Quant à celle du marché des obligations, elle enregistre une baisse de 944 millions, s'établissant à 10 669,994 milliards FCFA contre 10 670,938 milliards FCFA le lundi 24 novembre 2025.

La valeur totale des transactions s'est un peu relevée, passant de 1, 350 milliards FCFA la veille à 1,642 milliard FCFA ce 25 novembre2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 43 900 FCFA), BOA Mali (plus 5,28% à 3 990 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 4,55% à 1 150 FCFA), BOA Sénégal (plus 3,58% à 5 500 FCFA) et Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (plus 3,42% à 5 740 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,08% à 2 230 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité côte d'Ivoire (moins 4,58% à 2 500 FCFA), ETI Togo (moins 4,17% à 23 FCFA) Société Générale Côte d'Ivoire (moins 4,16% à 26 500 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 3,82% à 1 510 FCFA).