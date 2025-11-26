Afrique: Télécoms - La « crack » malienne Aicha TOURE prend les rênes d'Orange Sierra Léone exclusivif

Avec une carrière riche et diversifiée dans le domaine de l'inclusion numérique et financière, la brillante Ingénieure malienne Aicha Touré, diplômée de l'École Centrale Supélec qui pilotait Orange Mobile Mali vient de prendre de l'épaisseur. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, elle va piloter désormais Orange Sierra Léone en remplacement de Sekou Amadou BAH. Une promotion méritée qui ouvre de nouveaux challenges pour cette » surdouée » des télécoms. Exclusivité de Confidentiel Afrique

L'arrivée du polytechnicien sénégalais Brelotte BA à la tête du groupe Sonatel fait bouger les lignes. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, la malienne Aicha TOURÉ prend les commandes de Orange Sierra Léone. C'est une des décisions du Conseil d'administration du géant groupe des télécoms. Elle remplace à ce poste Amadou Sekou BAH qui avait succédé à une autre brillante sénégalaise Aminata KANE NDIAYE qui a dirigé la filiale sierra- léonaise de 2018 à 2022.

On ne la présente plus dans le milieu des « inside » du groupe Orange. Aicha TOURÉ a imposé son marqueur dans le dispositif stratégique de l'inclusion numérique et financière chez Orange Malidevient la nouvelle cheffe d'Orange Sierra Léone a joué un rôle crucial dans l'émergence d'Orange Mobile Money Mali comme un acteur clé dans le pays. Son engagement vers l'inclusion numérique et financière témoigne de sa volonté de favoriser l'accès aux services financiers pour tous.

Depuis son arrivée à bord du cockpit Orange en 2017, « elle a contribué à transformer la vision stratégique de l'entreprise » rassure un initié du secteur des télécommunications qui est le point de départ de la malienne Aicha TOURÉ avant de caresser avec brio et talent l'écosystème d'Orange.

Grâce à son management perspicace et bien structuré, Orange Mobile Money a révolutionné le paysage financier au Mali. Sa réussite fut surtout le package de services alternatifs accessibles à tous dans leurs transactions financières. En facilitant les transferts d'argent, elle a grandement contribué à l'économie locale au Mali.

Leader influente, ambitieuse qui aime les challenges

Aïcha Touré est une vraie dirigeante malienne forte de plus de 12 ans d'expérience internationale dans les secteurs des télécoms, de la technologie et des services financiers.

Riche d'un pedigree incontestable, Aicha TOURÉ a successivement occupé les fonctions de directrice de la stratégie et du développement chez Orange Mali, puis de directrice générale d'Orange Money Mali, où elle a piloté des projets d'innovation et de transformation majeurs, contribuant à démocratiser l'accès aux services financiers, notamment dans les zones rurales, avec un fort impact sur l'inclusion financière.

Ingénieure diplômée de l'École Centrale Supélec, elle est également titulaire d'un MBA du Massachusetts Institute of Technology (MIT), obtenu dans le cadre du Sloan Fellows Program, avec une spécialisation en intelligence artificielle et développement durable