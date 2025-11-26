Afrique: L'Union européenne continue d'exporter des pesticides interdits sur son territoire vers le continent

26 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Gaëlle Laleix

Le sommet Union africaine - Union européenne s'est achevé mardi 25 novembre à Luanda, en Angola. Près de 80 chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement pour renforcer des partenariats dans divers secteurs, notamment agricole. L'occasion pour les organisations de défense de la planète de rappeler l'un des scandales de cette relation. L'UE exporte des pesticides toxiques, interdits sur son territoire vers les pays africains, révèle une enquête des organisations Public Eye et Unearthed.

 L'enquête des organisations Public Eye et Unearthed s'appuie sur la consultation de centaines de notifications d'exportation, un document obligatoire à remplir par les entreprises européennes qui exportent des produits chimiques interdits dans l'Union.

Non seulement les pays européens continuent de produire et de vendre à l'étranger leurs pesticides dangereux. Mais pire, le volume de ces exportations a plus que doublé en cinq ans, pour atteindre les 122 000 tonnes en 2024. Les principaux exportateurs sont l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne et les pays africains les plus consommateurs sont le Maroc, l'Afrique du Sud, suivis de près par le Kenya qui importe près de 500 tonnes de ces produits chaque année.

Deux pesticides utilisés

Le pays d'Afrique de l'Est achète notamment de l'Imidacloprid et de l'Iprodione, deux pesticides utilisés dans les plantations de haricots verts, de café ou de coton. « Ces produits peuvent être dangereux, mais pas si l'on porte des vêtements de protection », explique dans les colonnes du journal The Nation, Fredrick Muchiri, patron du Bureau pour le contrôle des pesticides. Une étude kényane de 2020, estime toutefois que seul un agriculteur sur six, est ainsi équipé.

En 2022, le Centre africain pour l'action préventive et corrective, a porté plainte à Nairobi, afin de demander le retrait des pesticides dangereux du marché kényan.

