Niger: Le journaliste Serge Mathurin Adou condamné à deux ans de prison ferme

Au Niger, le journaliste nigéro-ivoirien Serge Mathurin Adou a été condamné vendredi 21 novembre par le tribunal de grande instance de Niamey à deux ans de prison ferme pour « atteinte à la sûreté de l'État ». Installé au Niger depuis une vingtaine d'années, il était détenu depuis un an. Son nom avait été cité par les autorités de Ouagadougou dans une affaire de déstabilisation présumée du Burkina Faso.

Son procès s'est tenu en fin de semaine dernière, devant le tribunal de grande instance de Niamey. Selon l'accusation, Serge Mathurin Adou a notamment trouvé un hébergement et récupéré un colis d'une personne impliquée dans une affaire de déstabilisation du Burkina Faso.

Lui affirme être une « victime collatérale » et ne reconnaît pas les faits, selon le compte rendu du journal L'Enquêteur, qui mentionne également des messages critiques envers l'armée nigérienne.

Le ministère public avait requis 20 ans de prison. Les juges l'ont finalement condamné à deux ans, le déclarant coupable tout en lui accordant des circonstances atténuantes.

Une affaire qui remonte à septembre 2024

Les faits reprochés au professionnel des médias remontent au 1eᣴ septembre 2024. Serge Mathurin Adou répond à une convocation de la police nigérienne. Pendant plusieurs semaines, son épouse et ses proches étaient restés sans nouvelles avant que les autorités ne confirment son interpellation.

Son nom apparaît ensuite sur une liste d'une quinzaine de personnes présentées par le ministre burkinabé de la Sécurité comme impliquées dans un complot visant le Burkina Faso.

L'inculpation formelle intervient le 11 novembre 2024 pour « atteinte à la sureté de l'État ». Le journaliste a ensuite été transféré dans un établissement pénitentiaire situé en province, à environ une centaine de kilomètres de la capitale.

Après deux mois à la DGDSE, la sécurité extérieure nigérienne, il est placé en détention à la prison de haute sécurité de Koutoukalé, à 50 kilomètres de la capitale.