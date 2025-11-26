Cote d'Ivoire: Salon ivoirien de l'emploi - La 2e édition déplacée à San Pedro pour stimuler l'entrepreneuriat des jeunes

Après une première expérience réussie à Abidjan, la deuxième édition du Salon ivoirien de l'emploi (Sie) s'est tenue le 22 novembre 2025 au centre culturel de San Pedro. L'événement, porté par l'Ong Youth Education, ambitionne de faciliter l'accès des jeunes au monde de l'emploi et de booster leur sens de l'entrepreneuriat, avec le soutien technique et financier de Invest for Jobs et l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Cette édition a été marquée par un panel autour du thème : « San Pedro face au défi formation-emploi : quelles réponses durables ? ». Le salon a également servi de cadre à la remise de certificats aux jeunes ayant achevé les programmes de formation développés depuis six mois par l'Ong. Ces formations portaient notamment sur l'employabilité et l'entrepreneuriat.

Le fondateur de la structure organisatrice, Franck Gozé, également à la tête de AY-Solutions et de Youth Média, a rappelé les impacts concrets des initiatives menées.

« Nous proposons des formations en employabilité, notamment en soft skills, leadership, management, anglais et informatique. Grâce à ces programmes, 28 jeunes ont pu décrocher un emploi, ce qui nous a permis de récompenser 28 entreprises partenaires. Par ailleurs, nous avons formé plus de 800 entrepreneurs à San Pedro, dans le cadre d'un autre programme », a-t-il précisé.

L'Ong accompagne ces jeunes porteurs de projets dans la structuration de leur entreprise, la définition d'une vision claire et la maîtrise des outils de gestion financière.

Au cours du salon, les organisateurs ont également dévoilé un nouveau programme destiné à la jeunesse. Dénommé « Ma commune, ma solution », il s'agit d'un dispositif pensé pour renforcer l'engagement citoyen.

Selon Franck Gozé, « être un bon employé ou un bon entrepreneur, c'est d'abord être un bon citoyen ».

Latt Mélèdje Jacques, administrateur principal civil, représentait le préfet de région à l'évènement. Saluant l'initiative, il a souligné que le salon ivoirien de l'emploi constitue un espace essentiel de réflexion et de dialogue pour lever les obstacles qui entravent l'insertion professionnelle des jeunes.

Pour lui, ce rendez-vous représente une plateforme capable de faire émerger des solutions concrètes, durables et inclusives pour une jeunesse mieux préparée aux défis du marché du travail et consciente de son rôle dans le développement socio-économique du pays.