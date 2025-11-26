Cote d'Ivoire: Ramassage des ordures à Cocody - Un opérateur soutient les pré-collecteurs par l'octroi d'un camion de 15 tonnes

25 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edouard Koudou

Les petits pré-collecteurs d'ordures ménagères de la commune de Cocody (Abidjan) peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils ont reçu le 22 novembre 2025, un camion-benne de 15 tonnes. Cet engin, d'une valeur de 24 millions de Fcfa, est un don de Coulibaly Yacouba, opérateur économique également spécialisé depuis plusieurs années dans la collecte des déchets.

Le donateur justifie son geste par sa volonté de donner un coup de pouce à ces jeunes qui travaillent avec abnégation malgré leurs maigres moyens. Son objectif est de les soutenir afin qu'ils développent leurs activités, les formalisent et améliorent leurs revenus. Il dit être prêt à les accompagner, à condition qu'ils démontrent leurs compétences.

Il reconnaît toutefois qu'un seul camion-benne pour une commune aussi vaste que Cocody reste insuffisant. C'est pourquoi il affirme que ce soutien ne sera pas le dernier. « On peut améliorer. Ce n'est qu'un début », souligne Coulibaly Yacouba.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a profité de l'occasion pour inviter l'ensemble des jeunes ivoiriens à croire en eux et en leur avenir, et à oeuvrer pour rendre leurs parents fiers. « Il ne faut pas tricher dans ce que l'on fait. Il faut plutôt travailler avec sérieux, dévouement et abnégation », a conseillé l'opérateur, actif dans le secteur depuis 1983, où il s'est fait une place grâce à sa persévérance et son courage.

L'initiative de Coulibaly Yacouba, à travers son entreprise « Ets Coulibaly », a été saluée par le directeur des opérations de l'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged), N'Gouandi Firmin. Selon lui, cet appui en matériel roulant permettra d'améliorer la qualité du ramassage et de rapprocher davantage le service des populations.

En réceptionnant ce nouvel équipement, Sery Nicaise, président des pré-collecteurs de Cocody, n'a pas caché sa joie. Il a exprimé sa gratitude au donateur pour son soutien, ses conseils et pour l'exemple qu'il représente.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.