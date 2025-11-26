Cote d'Ivoire: Ramassage des ordures à Cocody - Un opérateur soutient les pré-collecteurs par l'octroi d'un camion de 15 tonnes

Les petits pré-collecteurs d'ordures ménagères de la commune de Cocody (Abidjan) peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils ont reçu le 22 novembre 2025, un camion-benne de 15 tonnes. Cet engin, d'une valeur de 24 millions de Fcfa, est un don de Coulibaly Yacouba, opérateur économique également spécialisé depuis plusieurs années dans la collecte des déchets.

Le donateur justifie son geste par sa volonté de donner un coup de pouce à ces jeunes qui travaillent avec abnégation malgré leurs maigres moyens. Son objectif est de les soutenir afin qu'ils développent leurs activités, les formalisent et améliorent leurs revenus. Il dit être prêt à les accompagner, à condition qu'ils démontrent leurs compétences.

Il reconnaît toutefois qu'un seul camion-benne pour une commune aussi vaste que Cocody reste insuffisant. C'est pourquoi il affirme que ce soutien ne sera pas le dernier. « On peut améliorer. Ce n'est qu'un début », souligne Coulibaly Yacouba.

Il a profité de l'occasion pour inviter l'ensemble des jeunes ivoiriens à croire en eux et en leur avenir, et à oeuvrer pour rendre leurs parents fiers. « Il ne faut pas tricher dans ce que l'on fait. Il faut plutôt travailler avec sérieux, dévouement et abnégation », a conseillé l'opérateur, actif dans le secteur depuis 1983, où il s'est fait une place grâce à sa persévérance et son courage.

L'initiative de Coulibaly Yacouba, à travers son entreprise « Ets Coulibaly », a été saluée par le directeur des opérations de l'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged), N'Gouandi Firmin. Selon lui, cet appui en matériel roulant permettra d'améliorer la qualité du ramassage et de rapprocher davantage le service des populations.

En réceptionnant ce nouvel équipement, Sery Nicaise, président des pré-collecteurs de Cocody, n'a pas caché sa joie. Il a exprimé sa gratitude au donateur pour son soutien, ses conseils et pour l'exemple qu'il représente.