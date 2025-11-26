Tombura Yambio - — « Refusez toute forme d'illégalité dans les examens, tricher, voler les réponses, prendre des raccourcis ou tout comportement qui déshonore votre intégrité est une trahison non seulement de votre avenir, mais aussi de la dignité de toute la nation. »

Ce sont les mots que l'évêque de Tombura Yambio, Eduardo Hiiboro Kussala, a adressés à l'occasion des examens universitaires auxquels se présentent environ 300 étudiants du pays. « Les examens ne sont pas des pièges, poursuit-il dans la note envoyée à Fides, ce sont des occasions de faire émerger la vérité. Marchez la tête haute, soyez honnêtes, nobles d'esprit, car une nation se construit sur les épaules d'étudiants aux principes sains. »

Enfin, Hiiboro conclut en pensant à ceux qui vivent dans les zones les plus précaires, aux enfants de Kediba, dans le comté de Mundri East, dans le Haut-Nil, à Torit et dans les coins les plus difficiles du pays, aux jeunes de Nagero et aux enfants bien-aimés de son diocèse de Tombura, dont les parcours d'apprentissage sont marqués par de profonds conflits.

« Qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte dans la lumière de la connaissance et de l'espérance. Rappelez-vous que vous ne marchez pas seuls, mais avec Dieu, avec vos ancêtres, avec vos enseignants et avec toute la nation qui vous soutient et vous applaudit. »