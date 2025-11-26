Nigeria: Nouveau raid dans l'État de Kwara

25 Novembre 2025
Fides News Agency (Vatican)

Abuja — Les enlèvements massifs se poursuivent au Nigeria. Hier, 24 novembre, en fin d'après-midi, un commando d'au moins 20 hommes armés a attaqué la communauté d'Isapa, dans la région administrative locale d'Ekiti, dans l'État de Kwara, enlevant une femme enceinte, 10 enfants et deux mères allaitantes. Les bandits, qui ont tiré plusieurs coups de feu blessant une femme âgée, se sont ensuite enfuis par les sentiers qui relient Eruku aux communautés voisines.

L'État de Kwara, dans l'ouest du Nigeria, est le lieu où, le 18 novembre, 38 fidèles ont été capturés alors qu'ils diffusaient en direct la prière communautaire d'une église de la Christ Apostolic Church à Eruku (voir Fides 22/11/2025). Ces personnes ont été libérées grâce à une opération des forces de sécurité. C'est ce qu'a annoncé le président nigérian Bola Tinubu sur son compte officiel X dimanche 23 novembre

« Grâce aux efforts de nos forces de sécurité ces derniers jours, les 38 fidèles enlevés à Eruku, dans l'État de Kwara, ont tous été sauvés », a écrit le président Tinubu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Isapa, le lieu où a eu lieu le nouvel enlèvement massif, n'est pas loin d'Eruku, où les 38 personnes avaient été enlevées lors de l'attaque du lieu de culte pentecôtiste, au cours de laquelle trois personnes avaient été tuées.

Lire l'article original sur Agenzia Fides.

Tagged:
Copyright © 2025 Fides News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.