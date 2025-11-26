Nigeria: Nouveau raid dans l'État de Kwara

Abuja — Les enlèvements massifs se poursuivent au Nigeria. Hier, 24 novembre, en fin d'après-midi, un commando d'au moins 20 hommes armés a attaqué la communauté d'Isapa, dans la région administrative locale d'Ekiti, dans l'État de Kwara, enlevant une femme enceinte, 10 enfants et deux mères allaitantes. Les bandits, qui ont tiré plusieurs coups de feu blessant une femme âgée, se sont ensuite enfuis par les sentiers qui relient Eruku aux communautés voisines.

L'État de Kwara, dans l'ouest du Nigeria, est le lieu où, le 18 novembre, 38 fidèles ont été capturés alors qu'ils diffusaient en direct la prière communautaire d'une église de la Christ Apostolic Church à Eruku (voir Fides 22/11/2025). Ces personnes ont été libérées grâce à une opération des forces de sécurité. C'est ce qu'a annoncé le président nigérian Bola Tinubu sur son compte officiel X dimanche 23 novembre

« Grâce aux efforts de nos forces de sécurité ces derniers jours, les 38 fidèles enlevés à Eruku, dans l'État de Kwara, ont tous été sauvés », a écrit le président Tinubu.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Isapa, le lieu où a eu lieu le nouvel enlèvement massif, n'est pas loin d'Eruku, où les 38 personnes avaient été enlevées lors de l'attaque du lieu de culte pentecôtiste, au cours de laquelle trois personnes avaient été tuées.