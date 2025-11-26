Congo-Kinshasa: Campagne pour le changement de la constitution du pays

Quelques activistes congolais ont lancé, il y a quelques semaines à Kinshasa, une dynamique de réflexion intitulée « Front pour la IVe République ».

À travers cette initiative, ils affirment vouloir améliorer les textes qui régissent le pays afin de tracer la voie vers un développement durable.

Selon les initiateurs de ce mouvement, cette démarche vise à amener les Congolais à évoluer sur les plans comportemental, culturel, social, économique et politique.

Ils expriment leur intention d'initier une pétition en vue d'obtenir le changement de la Constitution de la RDC.

Pour le Front pour la IVe République, le pays est régi par des textes qui ne reflètent ni les mœurs, ni les coutumes, ni les aspirations profondes du peuple congolais.

Ils précise que leur initiative n'est pas politique, mais plutôt citoyenne.