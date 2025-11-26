Madagascar: Muay Thai Tournament 3 - Des combats relevés à Toamasina

Le Gymnase Arena de Toamasina a accueilli ce week-end la troisième édition du Muay Thai Tournament, organisée par Grande Île Sports et Loisirs (GISL). Trente combats se sont succédé, ce qui a fait de l'événement une réussite.

Les résultats ont reflété la combativité des athlètes, avec des affrontements intenses et variés, allant des demi-finales aux finales. Parmi les duels les plus attendus figuraient celui entre Johary (GISL) et Sitraka (Big Foot) en moins de 44 kg. Johary s'est imposé par KO au troisième round, après une préparation entamée dès la précédente édition. En -48 kg junior, Stéphane (Prestige d'Est) a gagné aux points face à Ashley (Team DAM). En -51 kg sénior, Tsila a dominé Parfait (Ambositra). En -54 kg, Beloha s'est imposé contre Francky (Team DAM) par arrêt médical au deuxième round.

En -57 kg, Lahatra (Black Tiger's) a battu Gaël (Prestige d'Est) par décision arbitrale au troisième round. En -60 kg, Jerry (Prestige d'Est) a vaincu Noël (Team DAM) par abandon. En -67 kg, Mohamed (MTA) a remporté la victoire contre Safidy (Team DAM), également par abandon. Enfin, en -71 kg, Loan (Prestige d'Est) s'est imposé aux points face à Christian (Black Tiger's). Chez les dames, les combats ont également animé la compétition. Cathy (Black Tiger's) a remporté son duel contre Sandra (Phoenix) en moins de 48 kg. En -51 kg, Manoa s'est imposée aux points face à Voary (Black Tiger's).

En -60 kg, Olga (MTA) a impressionné en battant Patty (Prestige d'Est) par KO dès le premier round. Dans la catégorie -33 kg, Mendrika (GISL) s'est inclinée aux points contre Dilan (Big Foot).

Retour du Trophée de choc

Selon la présidente du GISL, Carine Razanajatovo, « c'est l'amour pour le Muay Thaï qui nous a poussés à organiser une compétition professionnelle de ce niveau. Notre objectif est de promouvoir et de développer cette discipline ». Elle a également souligné l'intérêt croissant du public, venu en grand nombre pour soutenir les athlètes.

De son côté, Maître Gildas Razanajatovo, directeur technique national de la Fédération malgache de Muay Thaï, a ajouté que le niveau des nak muay est de plus en plus encourageant grâce à des compétitions décentralisées comme celle-ci. Cette troisième édition a rassemblé des combattants venus de plusieurs régions du pays, notamment Ambositra, Antsirabe, Antananarivo, Toamasina et d'autres localités. La grande finale du Muay Thaï Tournament est prévue le 21 décembre à Antananarivo, avec de nombreux prix et distinctions. Le GISL a également annoncé le retour du « Trophée de choc » l'année prochaine.