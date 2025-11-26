Madagascar: Mains d'Or de L'Équipe à Polo - Zigle élu meilleur joueur international 2025

Zigle sacré « International de l'année » par les internautes aux Mains d'Or de l'Équipe à Polo

C'est un plébiscite sans appel. Jean-François Daniel Rakotondrainibe, plus connu sous le sobriquet de Zigle, a remporté haut la main la catégorie « Internationaux » des Mains d'Or 2025, le trophée décerné par l'émission L'Équipe à Polo, seule émission télévisée française entièrement consacrée à la pétanque. Face à une concurrence relevée composée de Marcel Gbetable (Bénin), Diego Rizzi (Italie), Michel Hatchadorian (Arménie) et Ratchata Khamdee (Thaïlande), le tireur malgache a largement dominé le vote du public en ligne organisé sur les plateformes du groupe L'Équipe.

Une victoire qui vient couronner une année déjà exceptionnelle pour celui qui, il y a quelques semaines seulement, officialisait sa signature pour quatre saisons (renouvelables) au club de Décines, dans la banlieue lyonnaise.

Du côté des femmes, la Malgache Fanantenana Ravomanana, alias Fana, faisait également partie des cinq nommées aux côtés de la Thaïlandaise Kantaros Choochuay, de la Belge Madison Vleminckx, de l'Espagnole Sara Diaz Reyes et de la Vietnamienne Nguyen Thi Thi. Le titre est finalement revenu à Kantaros Choochuay, déjà sacrée championne du monde par équipes en 2024 et qui confirme ainsi sa domination actuelle sur la scène féminine mondiale.