Congo-Kinshasa: Bongandanga - Plusieurs infrastructures endommagées après une pluie torrentielle

Plusieurs infrastructures de base ont été gravement endommagées à la suite d'une pluie torrentielle qui s'est abattue lundi 24 novembre sur la cité de Bongandanga, dans la province de la Mongala.

Selon la coordination de la société civile et des forces vives de ce territoire, parmi les infrastructures touchées figurent notamment le bâtiment de la CENI et l'hôpital général de référence de Bongandanga.

L'ampleur des dégâts est telle que le personnel de ces différents bâtiments ne peut plus se rendre sur son lieu de travail pour le moment.

« Surtout au centre-ville, cette pluie a causé des dégâts matériels, notamment le bureau de la sous-division provinciale de Bongandanga 1 endommagé, le bureau du colonel de Bongandanga et la maternité de l'hôpital général détruits », a indiqué Barthélemy Lotanda, coordonnateur de la société civile du territoire.

Les femmes ayant accouché dans cette maternité ont dû fuir dans la nuit, emportant quelques matelas de l'hôpital afin de protéger les nouveau-nés exposés aux intempéries.

Plusieurs autres maisons d'habitation ont également été détruites à la suite de cette averse.

Barthélemy Lotanda a par ailleurs lancé un appel aux autorités politiques pour venir en aide aux personnes ayant perdu leurs infrastructures.