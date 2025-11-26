Congo-Kinshasa: Manifestation des agents du stade des Martyrs de Kinshasa

Les agents du Stade des Martyrs de Kinshasa réclament le paiement de treize ans d'arriérés de primes, s'élevant à 60 000 francs congolais (26 USD) par personne. Pour faire entendre leurs revendications, ils ont organisé une manifestation ce mardi 25 novembre sur leur lieu de travail.

Ces travailleurs en colère ont brûlé des pneus, saccagé les archives de l'administration et dressé une barricade.

Ils menacent par ailleurs d'empêcher toute activité au stade tant que leur situation n'aura pas été réglée.

Cette situation pourrait perturber les deux matchs de la LINAFOOT prévus le mercredi 26 novembre : l'OC Renaissance vs l'AS Maniema Union à 13h, puis l'AS Vita Club vs Anges Verts, à 15h.