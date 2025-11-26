Congo-Kinshasa: La Fondation Bi-Esther mobilise contre les violences basées sur le genre à Beni

La Fondation Bi-Esther mène une campagne de sensibilisation et de mobilisation des communautés contre toutes les formes de violences basées sur le genre dans la ville de Beni, au Nord-Kivu.

Cette initiative, organisée chaque année jusqu'au 10 décembre, s'inscrit dans le cadre des « 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre ». Elle vise à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, en promouvant leurs droits et leur protection.

À cette occasion, Mignone Zaina Chaupanga, présidente de la Fondation Bi-Esther, engagée dans l'autonomisation économique des femmes, l'accompagnement psychosocial et la défense de leurs droits au Nord-Kivu, appelle à une implication réelle de tous pour protéger les femmes et les jeunes filles dans l'Est du pays.

Elle insiste également sur la nécessité pour les victimes de briser le silence :

« Dans l'Est de notre pays, depuis trois décennies, trop de femmes et de jeunes filles subissent toutes sortes de violences, que ce soit dans les zones rurales, urbaines ou même dans les sites de déplacés. Trop de vies sont marquées par la peur, la douleur et l'injustice. Ces souffrances ne peuvent plus rester dans l'ombre. À l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, j'adresse un appel urgent à toutes les communautés, à tous les acteurs de la société civile et aux autorités : engageons-nous pleinement ».

Pour elle, l'implication est vitale pour bâtir des communautés sûres, justes et solidaires.

« Les victimes doivent dénoncer afin de recevoir soutien, protection et dignité. J'adresse également un appel pressant à la communauté internationale : soutenez toutes les actions qui viennent en aide aux victimes, pour construire un avenir où chaque femme et chaque fille vit libre, respectée et en sécurité », a conclu Mignone Zaina Chaupanga.