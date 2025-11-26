Congo-Kinshasa: Judith Suminwa lance la 11eme édition du forum des affaires Makutano à Kinshasa

La Première ministre Judith Suminwa Tuluka a ouvert mardi 25 novembre 2025 à Kinshasa, les travaux de la 11eme édition du forum international des affaires Makutano. Placées sous le thème « Les Contrats du Congo : l'heure du choix », ces assises réunissent durant deux jours des personnalités majeures de la vie publique et économique de la RDC.

Quatre grandes thématiques sont au menu des échanges :Gouvernance, Mines, Énergie, Transport.

Des décideurs, experts, investisseurs et acteurs du changement, analysent et débattent et orientent les choix structurants de demain. Comment bâtir une économie connectée, compétitive et souveraine ? C'est l'un des enjeux majeurs de la 11eme édition du forum international des affaires Makutano, initié par Nicole Sulu.

Dans son mot de circonstance, Judith Suminwa a salué l'initiative de Makutano qu'elle estime être noble et indispensable, avant de mettre un accent particulier sur la diversification de l'économie en RDC et la transformation locale, notamment dans le secteur minier :