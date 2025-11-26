Madagascar: Larss explose le public avec Somay somay

26 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

« Somay somay », littéralement joue, single de Larss a été diffusé sur sa page Facebook le vendredi 21 novembre dernier. La formation Tavaratra offre du salegy digital à ses fans.

Pour accrocher, il y a un mois, l'extrait du morceau a fait l'objet de challenge. En l'espace de 15 jours, les usagers des réseaux sociaux ont retenu le refrain. L'artiste a eu une large audience dans sa région. Le titre composé par Neyral, enregistré à Capital Studio, surprend les adeptes de la trad-fusion en général. De plus, la sonorité conjugue parfaitement bien dans les oreilles de ces derniers.

D'autre part, « Somay somay », est une chanson d'animation qui met en évidence l'ambiance chaleureuse et la convivialité des habitants des littoraux. Par ailleurs, l'auteur a expliqué que « Somay » figure dans la culture malgache, notamment dans la partie nord. Il s'agit d'un moment agréable et animé lors des événements. « Les anciens avaient une manière d'exprimer leur joie. Alors, ce titre je l'ai conçu pour rendre hommage à la tradition », a -t-il confié.

Le clip, réalisé par Elie Kennedy, met en scène des jeunes surexcités dans un état d'exaltation, le style diégolais. Chauffeurs de tuk tuk, danseurs, bref tout le monde a été mobilisé dans la vidéo musicale !

