Madagascar: Forces armées - Le général Pikulas Démosthène en visite à Mahajanga

Une grande première pour les Forces Armées malgaches. Le Chef d'État-major des armées (CEMA), le général Pikulas Démosthène, est en visite à Mahajanga depuis lundi dernier.

C'est la toute première mission du Chef d'État-major des armées (CEMA), le général Pikulas Démosthène, dans la région Boeny après sa nomination à ce poste, depuis l'accession au pouvoir du président de la refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina. Il est accompagné de son homologue, le général Mamelison Mbina Nonos, commandant de la Gendarmerie nationale.

La délégation était composée également de toute une armada d'officiers des Forces Armées, à savoir le général Heritiana Daniel Rakotoarimanana, chef d'État-major de l'Armée de terre, l'amiral Sam Heing Twion Kalobe Mickaël, chef d'État-major de la Marine, le général Toky Fihandrianana Rabemizana, chef d'État-major de l'Armée de l'air, et l'amiral Tsiriniaina Gabriel, chef d'État-major adjoint chargé du développement.

Le CEMA, le général Pikulas Démosthène, accompagné de la délégation des Forces Armées, a rendu une visite de courtoisie auprès des autorités civiles locales, à savoir le maire de la commune de Mahajanga, Heriniaina Tia Solofomanga, le préfet de Mahajanga, Tokifaharana Herimaharo Zo, ainsi que le secrétaire général du gouverneur de la région Boeny, le colonel Faly Miadana Ravoavy, à l'hôtel de ville, lundi dernier.

Au cours de son passage au camp colonel Claude Armand Rasolonjatovo, à Androva, une réunion a été tenue avec les militaires de la garnison. « Tous les soldats doivent se conformer et accepter sans exception la nouvelle structure et le régime mis en place. Vous devez respecter la discipline militaire. En conséquence, toute violation délibérée sera sévèrement sanctionnée », a déclaré le Chef d'État-major des armées. Il a également pris le temps d'écouter les doléances et préoccupations des soldats.

Passation

La délégation militaire a ensuite assisté aux différentes cérémonies de passation de commandement, notamment celles de la circonscription régionale de la gendarmerie nationale de Mahajanga et du bataillon d'infanterie, organisées lundi et mardi.

La passation de service au niveau de la CIRGN de Mahajanga s'est déroulée entre le général de division Tsiketa Bernard Dieudonné, ancien commandant de la CIRGN et récemment promu directeur général de la sécurité routière à l'issue du conseil des ministres du 19 novembre et son successeur, le colonel Faha Bienvenu, également nommé durant ce conseil des ministres.

La cérémonie de passation de service s'est déroulée lundi dernier au siège de la gendarmerie, au camp colonel Jean Philippe Mahajanga, tandis que la passation de commandement a eu lieu hier mardi devant l'Intendance militaire, au bord de la mer.

« Je poursuivrai les efforts engagés par mon prédécesseur et mettrai mon expérience au service de la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes. J'appelle à la coopération et à la collaboration de tous », a déclaré le nouveau chef de la gendarmerie de Mahajanga.

Par ailleurs, la cérémonie de passation de commandement du nouveau chef du bataillon d'infanterie de Mahajanga de l'Armée malagasy s'est également déroulée au bord de la mer de Mahajanga. Rappelons que le commandant des Forces de défense et de sécurité d'Ankarafantsika, le général Narivony José Marcellin, a assisté à ces réunions et cérémonies militaires.