Afrique: 7e sommet Afrique-Europe - Les engagements conjoints pris à Luanda salués par l'Aef

La Fondation Afrique-Europe (Aef) salue les engagements conjoints pris lors du 7e Sommet UA-UE à Luanda, reconnaissant en cet événement une étape stratégique permettant à l'Afrique et à l'Europe de progresser ensemble face à une nouvelle réalité géopolitique.

Selon un communiqué de presse, le 7e Sommet UA-UE réaffirme avec force l'engagement partagé en faveur du multilatéralisme, dans un contexte de fragmentation croissante. Les pays ont insisté sur le rôle de ce partenariat pour permettre des avancées conjointes, une convergence stratégique et un renforcement de la coopération, au service d'une gouvernance mondiale et d'un système financier plus efficaces, s'appuyant sur les progrès réalisés cette année au G20 et à la Conférence sur le financement du développement, pour promouvoir un nouveau paradigme financier, dépassant un modèle d'aide au développement désormais obsolète.

Ce Sommet, souligne le communiqué, marque un approfondissement de la coopération Afrique-Europe, la déclaration adoptée étant nettement plus détaillée que celle du Sommet de février 2022. Elle donne une impulsion politique forte au thème central du State of Africa-Europe Report 2025 et de l'initiative #RoadToLuanda25 : redéfinir les modèles d'investissement afin d'accroître la vitesse et l'ampleur des flux de capitaux entre l'Afrique et l'Europe.

Selon le communiqué, plusieurs conclusions du Sommet insistent explicitement sur la nécessité d'intensifier les investissements sectoriels, d'améliorer la bancabilité des projets et l'intégration des chaînes de valeur, ainsi que de mobiliser davantage de financements privés pour accélérer la transformation. Outre l'évolution vers un modèle de partenariat fondé sur la co-propriété et le co-investissement, la Fondation Afrique-Europe se félicite de l'accent mis dans la déclaration sur plusieurs piliers essentiels déjà portés par son Groupe de haut niveau et son rapport 2025, notamment le renforcement de la lutte contre les flux financiers illicites (Ffi) ; libérer le potentiel de l'économie bleue pratiquement absente du Sommet de 2022, promouvoir l'industrialisation et l'intégration des chaînes de valeur ; améliorer la résilience des systèmes de santé ; reconnaître le rôle de la culture dans le partenariat Afrique-Europe.