Sénégal: Calcul des agrégats macroéconomiques - Le Sénégal adopte la base 2021

Le Sénégal a adopté ce mardi,2025 novembre 2025, la nouvelle année de base 2021 pour le calcul du Produit intérieur brut (PIB) et des principaux agrégats macroéconomiques, remplaçant ainsi la base 2014, en vigueur depuis près de sept ans.

Abdou Diouf, directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd)

Cette opération majeure de mise à jour statistique appelée rebasing constitue une étape déterminante pour améliorer la lecture de l'économie sénégalaise et aligner le pays sur les standards internationaux.

La mise à jour des sources de données courantes, l'utilisation de nouvelles sources et les améliorations méthodologiques ont conduit à une réévaluation du Produit intérieur Brut (Pib) de 13,5%, par rapport à son niveau estimé dans la base 2014, pour ressortir à 17 316 milliards de francs Cfa en 2021.

Cette revalorisation, d'après l'Ansd, est expliquée par la prise en compte de nouvelles sources de données (+11,64 points), la mise à jour des sources courantes et des classifications (+3,0 points) et des améliorations méthodologiques (-1,18 point).

En conséquence, l'agence souligne que les indicateurs de convergence économique ont été mis à jour. En ce sens, elle confie que la prise en compte des changements dans l'établissement des comptes de la première année courante a également entrainé une révision du taux de croissance économique de 2022 à 4,6% contre 3,9% dans l'ancienne base.

Lors de la cérémonie de restitution des résultats du rebasing, le secrétaire général du ministère en charge de l'économie, Mouhamadou Bamba Diop, a souligné que ce changement l'année de base réduit significativement le retard statistique du Sénégal.

Ce raccourcissement est majeur car les recommandations internationales préconisent une révision tous les 5 à 10 ans, tandis que les pays les plus avancés, notamment l'Union européenne, opèrent un rebasing tous les 5 ans.

Un chantier de 30 mois, démarré en mai 2023

Le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), Dr Abdou Diouf, a précisé que le projet a mobilisé 30 mois de travaux, une révision complète des méthodes, classifications et nomenclatures, une mise à jour des sources administratives, et l'intégration de nouvelles enquêtes, notamment dans le secteur informel, essentiel dans l'économie sénégalaise.

Le passage à l'année de base 2021 permet une meilleure couverture de l'activité économique grâce à des sources actualisées, une estimation plus précise du secteur informel, à la faveur de nouvelles enquêtes terrain, un ajustement de la structure du Pib et une lecture modernisée de la demande intérieure, avec une mise à jour essentielle des composantes consommation, investissement, exportations.

Selon les autorités, ces améliorations permettront de mieux refléter l'économie réelle, marquée entre 2014 et 2021 par l'essor du numérique, des services, de l'économie informelle structurée et de nouvelles filières productives.

D'après le secrétaire du ministère en charge de l'économie, la base 2021 constitue désormais un socle analytique pour les administrations publiques ; un instrument de planification stratégique dans la mise en oeuvre des politiques économiques et sociales ; une référence partagée avec les partenaires techniques et financiers ; un levier de transparence pour les citoyens et la société civile. Pour les universités et chercheurs, dit-il, elle ouvre un nouveau champ d'analyse sur l'évolution structurelle de l'économie sénégalaise.