Sénégal: Kédougou - Plusieurs acteurs sensibilisés à la lutte contre les flux financiers illicites

Kédougou — Un atelier de renforcement des capacités de responsables d'ONG, d'associations et de fondations sur le cadre juridique applicable à la lutte contre les flux financiers illicites et le financement du terrorisme, s'est ouvert, ce mardi, à Kédougou (est), a constaté l'APS.

" L'objectif général de cet atelier est de renforcer les capacités des responsables d'ONG d'associations et de fondations en matière de réglementation et de gouvernance et d'instaurer un cadre juridique et d'échanges entre les différents acteurs", a déclaré Amadou Bèye Ndiaye, directeur du Partenariat et des organisations non gouvernementales à la Direction générale de l'administration du territoire (DGAT), lors de cette rencontre.

Elle a été présidée par la gouverneure de la région de Kédougou, Mariama Traoré, en présence aussi des préfets, d'élus locaux, de chefs de service.

Les participants ont eu droit à la présentation d'un outil de gestion des flux financiers illicites et de financement du terrorisme élaboré par la DGAT.

"C'est un outil de gestion qui permettra de cartographier toutes les ONG et de les administrer à partir des services de la direction générale de l'administration publique", a expliqué Le directeur du Partenariat et des organisations non gouvernementales.

Amadou Bèye Ndiaye a en outre évoqué la prochaine évaluation de la politique de lutte contre les flux financiers illicites élaborée par le Sénégal problématique.

"Le Sénégal était dans la liste grise. En février 2026, il y aura une autre évaluation pour voir si le Sénégal respecte toujours les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme" a-t-il dit.

Evoquant la proximité frontalière de la région de Kédougou avec les pays de la sous-région tels que le Mali et la République de Guinée, dans un contexte de développement du terrorisme, Amadou Bèye Ndiaye a assuré que le Sénégal est en train de prendre des dispositions sécuritaires pour endiguer ce fléau.

La gouverneure de la région de Kédougou a félicité la DGAT ainsi que ces partenaires pour la tenue de cet atelier de renforcement de capacités des responsables d'ONG, d'associations et de fondations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

"Ce sont des activités très importantes pour les acteurs territoriaux que nous sommes. Et cette thématique très importante va aider les participants à comprendre leurs rôles et leurs responsabilités", a souligné Mariama Traoré.

Elle les a ainsi invités à pleinement jouer leur rôle dans cette lutte contre les flux financiers illicites, rappelant que la transparence et la bonne gouvernance sont érigées au rang de priorité par les plus hautes autorités du pays.

"Ce sont des défis qui nous interpellent et, à l'issue de cette rencontre, chaque acteur doit jouer son rôle pleinement dans la lutte contre les flux financiers, qui contribue à la stabilité du pays", a insisté la gouverneure.