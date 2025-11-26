Sénégal: Balla Moussa Fofana appelle à 'un dialogue stratégique' pour moderniser durablement les cités religieuses

Dakar — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, a appelé mardi à un "dialogue stratégique" visant à définir des orientations claires pour l'avenir des pôles spirituels du pays, dans le cadre du Programme national d'aménagement et de modernisation des villes religieuses (PNAMVR).

Il présidait un atelier national consacré à la modernisation des cités religieuses, en présence du secrétaire d'État chargé de l'Urbanisme et du Logement, Momath Talla Ndao, du directeur des Affaires religieuses, Djim Dramé, et du représentant du Waqf, Amar Lô.

"Cette rencontre n'est pas un simple cadre d'échanges, mais un dialogue stratégique visant à tracer les perspectives de modernisation de ces pôles spirituels majeurs", a déclaré Balla Moussa Fofana.

L'atelier vise à mettre en lumière les contributions, défis et perspectives du PNAMVR dans la mise en oeuvre des politiques publiques et le développement d'une urbanisation inclusive, résiliente et durable.

S'exprimant en présence de députés, directeurs généraux, diplomates, représentants de foyers religieux et partenaires techniques et financiers, il a invité les participants à aborder sans détour les questions liées aux infrastructures, au financement et à l'économie territoriale.

Selon Balla moussa Fofana, la garantie de l'accès à l'eau, à l'électricité et à l'assainissement lors des grands rassemblements, la construction de routes qui relient et décongestionnent, la diversification des sources de financement, du financement vert au financement participatif, sont autant de questions sur lesquelles les participants sont invités à plancher.

Il a également souligné le potentiel économique et touristique des cités religieuses, estimant nécessaire de transformer la ferveur religieuse en opportunité durable pour les populations locales, tout en préservant la sacralité des lieux.

Le ministre de l'Urbanisme a rappelé que le Programme national d'aménagement et de modernisation des villes religieuses (PNAMVR) ambitionne de faire des villes religieuses "des pôles de développement inclusifs, respectueux des valeurs spirituelles et ouverts sur le monde".

Il estime que les travaux de cet atelier national devraient permettre de clarifier les acquis et les étapes à venir, d'identifier les défis et opportunités, de formuler des recommandations opérationnelles et de traduire celles-ci dans les plans d'exécution.

"Ce n'est pas un exercice d'écoute, mais la fondation de notre avenir commun", a insisté le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires.

Il a rappelé que la modernisation des villes religieuses dépasse la simple réalisation d'infrastructures et concerne aussi la cohésion sociale, l'identité architecturale, la croissance urbaine et le dynamisme économique.

M. Fofana a insisté sur la nécessité de préserver le patrimoine spirituel tout en créant de nouvelles opportunités pour les jeunes, les femmes et les artisans.

Il a appelé à l'implication des partenaires techniques et financiers, des collectivités, des autorités religieuses et du monde académique, tout en souhaitant que les recommandations issues de l'atelier puissent servir de "feuille de route opérationnelle pour les futures interventions".

Le coordonnateur du Programme national d'aménagement et de modernisation des villes religieuses, Amdy Moustapha Mbacké, a réaffirmé l'engagement du programme à concilier modernité et préservation du patrimoine des cités religieuses.

Il a rappelé les actions déjà engagées, notamment la réhabilitation des cités spirituelles, l'aménagement paysager, la mise en place d'équipements publics et la valorisation des espaces religieux.

Selon lui, l'atelier vise à instaurer "un dialogue constructif" entre l'État, les autorités religieuses, les collectivités et les partenaires afin d'identifier les priorités en matière de modernisation.

M. Mbacké a assuré, relativement aux défis de l'urbanisation et de la cohésion sociale, que la spiritualité et le développement sont complémentaires, soulignant la volonté du PNAMVR de bâtir des pôles spirituels modernes, inclusifs et durables.