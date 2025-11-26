Sénégal: L'Université Alioune-Diop de Bambey entame la troisième édition de ses 'doctoriales'

Bambey — L'université Alioune-Diop de Bambey (UADB) a entamé, mardi, la troisième édition de ses "doctoriales", dont le thème est : "Innovations, entrepreneuriat et sciences pour un développement durable, dans un contexte de territorialisation et de souveraineté".

"Ce thème met en exergue les défis auxquels sont confrontés les collectivités territoriales, les États et le continent africain dans leur quête de résilience, de prospérité et de souveraineté", a expliqué le professeur Ibrahima Faye, président du conseil académique et recteur de l'UADB.

Les participants aux "doctoriales" vont "analyser les liens entre recherche scientifique, entrepreneuriat innovant, exploitation durable des ressources et maîtrise des technologies, en particulier celles issues de l'intelligence artificielle", a dit M. Faye.

"Leur mission dépasse aujourd'hui la seule production de connaissances", a signalé le recteur en parlant des enseignants-chercheurs et les doctorants.

"Ils sont appelés à anticiper, à innover et à proposer des réponses pertinentes aux enjeux territoriaux", a-t-il ajouté.

Une conférence sur les liens entre l'innovation, l'entrepreneuriat, sciences et le développement durable est prévue dans le programme des "doctoriales", selon Ibrahima Faye.

Plusieurs rencontres seront consacrées aux institutions, aux ressources naturelles, à l'environnement, à l'intelligence artificielle, à la santé, etc.

L'École doctorale des sciences et techniques et des sciences de la société de l'UADB a formé 60 docteurs en cinq ans, soit une moyenne de 12 par an, selon son directeur, le professeur Farba Tamboura.

Il salué les résultats obtenus récemment par l'université Alioune-Diop au dernier concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Deux enseignants de l'UADB (gestion et droit public) ont été reçus à ce concours, selon lui.