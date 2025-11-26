Sénégal: Le ministère de l'Industrie et du Commerce entame l'élaboration d'une stratégie nationale d'industrialisation verte

Dakar — Le ministère de l'Industrie et du Commerce et le Bureau de mise à niveau des entreprises (BMN) ont entamé, mardi, à Dakar, l'élaboration d'une stratégie nationale d'industrialisation verte (SNIV).

"L'industrialisation verte est la voie de l'avenir pour le [...] l'industrie", a dit Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, lors de la cérémonie de lancement de l'élaboration de la SNIV, un instrument de promotion des industries vertes et de la transition écologique.

La stratégie nationale d'industrialisation verte servira à "fournir des biens et services, tout en préservant l'environnement et en favorisant la création d'emplois verts, décents et durables", a expliqué M. Ndiaye, rappelant que l'industrie et le commerce font partie des secteurs phares du programme "Sénégal 2050".

La promotion de l'industrialisation verte au Sénégal n'est pas une démarche nouvelle, a-t-il précisé. Selon le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, plusieurs actions concourant aux objectifs de la SNIV ont été menées par l'État, ses partenaires techniques et financiers, et le secteur privé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye rappelle que le ministère de l'Industrie et du Commerce a déjà tenu les états généraux de l'industrie, du commerce et des petites et moyennes entreprises (PME).

La lettre de politique sectorielle de développement de l'industrie et du commerce 2025- 2029 a également été élaborée, et l'élaboration de la stratégie de développement des PME est presque achevée, selon lui.

La société civile, les instituts de recherche et de formation, ainsi que les partenaires techniques et financiers de l'État ont pris part à ces étapes de la politique industrielle, a rappelé M. Ndiaye.

"Je profite de cette tribune pour inviter l'ensemble des partenaires à entreprendre une démarche de co-construction d'une stratégie à la fois ambitieuse, cohérente et réaliste", a-t-il dit.

Les résultats d'une étude sur l'industrialisation verte et l'autonomisation des femmes par la transformation agroalimentaire au Sénégal ont été présentés par le ministère lors de la cérémonie de lancement de l'élaboration de la SNIV.

"Les femmes représentent plus de 70 % de la main-d'œuvre agricole au Sénégal et participent massivement à la transformation agroalimentaire. Aucune stratégie d'industrialisation verte ne peut réussir sans leur pleine participation et leur autonomisation économique", a soutenu Lamine Cissé, le représentant de l'African Climate Foundation (ACF) au Sénégal, un contributeur financier à la politique d'industrialisation verte de l'État.

"L'industrialisation verte n'est pas une contrainte que nous subissons, c'est une opportunité extraordinaire que nous devons saisir", a dit M. Cissé.

C'est un "avantage compétitif" pour le Sénégal, a-t-il ajouté, assurant que le pays peut s'en servir pour construire "des industries propres, efficientes et résilientes".

"L'ambition du [ministère] est claire : faire passer le Sénégal du statut de pays à revenu intermédiaire inférieur à celui d'un pays à revenu intermédiaire supérieur, en créant une économie compétitive, souveraine et génératrice d'emplois à forte valeur ajoutée", a précisé le représentant d'ACF au Sénégal.

Un groupe d'experts chargé de l'industrie verte sera constitué au ministère de l'Industrie et du Commerce, selon ses représentants à la cérémonie. Ils affirment que ce groupe deviendra une "cellule de développement industriel".