Sénégal: Une commission consultative pour l'aquaculture portée sur les fonts baptismaux

25 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Une commission consultative pour l'aquaculture (CCA) de 22 membres a été portée sur les fonts baptismaux, mardi, à Dakar, à l'issue d'une table ronde de réflexion des acteurs sur le développement durable de l'aquaculture.

La CCA est appelée, dans le cadre de sa mission, à donner son avis "sur les plans d'aménagement des ressources aquacoles".

Elle est aussi chargée d'examiner et de donner son avis sur "toutes les grandes questions interpellant les autorités sur la gestion des ressources aquacoles, la mise aux normes des établissements aquacoles, le développement des activités d'aquaculture et d'organisation du secteur de la transformation et de la commercialisation des produits de l'aquaculture".

"La CCA, instituée par l'article 13 de la loi n° 2022-06 du 15 avril 2022 portant Code de l'aquaculture, va servir de guide, d'appui-conseil et d'orientation aux autorités étatiques et au ministre chargé de l'Aquaculture", a expliqué Mamadou Abibou Diagne, secrétaire général du ministère des Pêches et de l'Economie maritime.

"Cette initiative s'inscrit en droite ligne de la volonté du gouvernement de renforcer le cadre et la gouvernance du secteur de l'aquaculture, d'assurer son développement durable à travers une gestion inclusive, participative et concertée, faisant intervenir tous les services compétents, acteurs et professionnels liés au secteur", a ajouté M. Diagne.

Il estime que la mise en place de la CCA, une commission hétérogène, composée de 22 membres de structures étatiques et d'associations professionnelles "atteste sans nul doute de l'importance que les autorités législatives et gouvernementales accordent à sa mission".

Le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'Economie maritime a assuré que la tutelle "ne ménagera aucun effort" pour faciliter la conduite des missions dévolues à cette entité, en vue de lui permettre d'atteindre les objectifs assignés par le gouvernement pour le développement du secteur.

Le représentant du Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Mamadou Ndiaye, a souligné que l'installation de la CCA et de ses membres, va contribuer à la production "d'avis, à partir d'une approche holistique et multisectorielle, de ses membres".

"Tout ceci devrait aider les femmes, hommes et jeunes, à profiter pleinement des ressources aquacoles [...]", a ajouté M. Ndiaye.

