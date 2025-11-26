Sénégal: Ziguinchor - Lancement d'une campagne d'activisme contre les violences basées sur le genre et les grossesses en milieu scolaire

Ziguinchor — Le Comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance (Usoforal) a lancé, mardi, à Ziguinchor une campagne d'activisme contre les violences basées sur le genre (VBG) et la recrudescence des grossesses précoces en milieu scolaire, a constaté l'APS.

Cette initiative inscrite dans le cadre des activités des fédérations accompagnées par Usoforal, repose aussi sur une session de formation dédiée aux femmes leaders.

Elle porte notamment sur les techniques de communication et de plaidoyer pour la prévention des violences faites aux femmes et aux filles en Casamance, a expliqué Sanoussy Camara Diédhiou, chargée de projets dudit comité.

Selon elle, ces violences, "bien que présentes dans les communautés sont souvent peu mises en lumière", et exigent davantage de sensibilisation, de mobilisation communautaire et d'accompagnement des victimes.

Mme Diédhiou a insisté sur la nécessité d'encourager les dénonciations auprès des structures compétentes afin de garantir une prise en charge adaptée.

Elle a relevé que la région de Ziguinchor demeure particulièrement touchée par les grossesses précoces en milieu scolaire, un phénomène qu'elle assimile à une "véritable violence faite aux filles".

La chargée de projets a souligné aussi que plusieurs cas de grossesses échappent encore au recensement. Ces grossesses "constituent un frein majeur à la scolarisation" et compromettent la poursuite des études des adolescentes, a-t-elle dit.

Siga Diouf Fall, responsable du genre à l'Inspection d'académie de Ziguinchor, a attiré l'attention des acteurs sur la montée des violences numériques, identifiées comme l'un des facteurs aggravants des grossesses en milieu scolaire.

Elle a plaidé pour un renforcement des capacités sur l'usage responsable du numérique, aussi bien chez les élèves que chez les personnels pédagogiques.

Mme Fall suggère ainsi la mise en place "d'ambassadeurs et d'ambassadrices de la santé sexuelle et reproductive", en partenariat avec les organisations locales, afin d'assurer une sensibilisation régulière et de proximité.

Elle a également insisté sur l'importance d'une communication accrue entre parents, enseignants et élèves, chacun devant "assumer sa part de responsabilité" dans la prévention des violences et la protection des jeunes filles.

Les participantes ont enfin appelé à l'élaboration d'un plan d'action concerté visant à réduire durablement les grossesses précoces et à lutter contre l'ensemble des formes de violences faites aux filles dans la région.

L'année dernière, l'Inspection d'académie de Ziguinchor avait recensé, 157 cas de grossesses en milieu scolaire.