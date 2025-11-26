Sénégal: Un officiel souligne les bons points du changement d'année de base des comptes nationaux

Dakar — La mise à jour de l'instrument de mesure des comptes économiques nationaux, avec l'adoption de l'année 2021 comme base de référence, permet d'obtenir une image actualisée de l'économie nationale et une estimation plus précise du secteur informel, a déclaré, mardi, à Dakar, le secrétaire général du ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération.

Le changement d'année de base, avec le remplacement de l'année 2014 par 2021, "permet d'obtenir une image actualisée et plus complète de notre économie à travers une meilleure valorisation des activités économiques", a souligné Mouhamadou Bamba Diop.

Il permet aussi "une estimation plus précise du secteur informel, grâce aux nouvelles enquêtes réalisées", en plus d'avoir entraîné une revalorisation du PIB de "13,5 %", a-t-il ajouté.

M. Diop intervenait lors de la cérémonie de publication des résultats du deuxième rebasing de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), le changement d'année de base des comptes nationaux.

Cet exercice réalisé "avec rigueur et professionnalisme", constitue "une étape déterminante dans le renforcement de la fiabilité de nos indicateurs macroéconomiques et de la modernisation continue de notre système national de production statistique", a-t-il expliqué.

Selon Mouhamadou Bamba Diop, cette nouvelle approche a également "permis un ajustement de la structure de l'économie par la mise en lumière de l'évolution actualisée de chaque activité et de chaque composant de la demande de biens et services".

"Les résultats de ce jour sont le fruit d'un travail de fond, qui a démarré par un diagnostic complet de la méthodologie d'élaboration des comptes nationaux", a-t-il noté, relevant que les principaux enseignements de cette exercice ont permis d'introduire les changements liés aux classifications des activités économiques et à la consolidation des approches méthodologiques.

Il a relevé que le changement de l'année de base des comptes nationaux a aussi et surtout permis l'amélioration de la couverture de l'activité économique par la mise en jour des sources de données courantes notamment administratives et l'intégration de nouvelles sources.