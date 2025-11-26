Sénégal: UGB - La coordination des étudiants décrète 24 h de cessation des activités pédagogiques

25 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — La Coordination des étudiants de Saint-Louis à décrété, ce mardi, un mot d'ordre de 24 heures de cessation d'activités pédagogiques et de restauration sans ticket, pour exiger la réintégration des ayants droit sur les états de paiement des bourses.

Selon un communiqué, les étudiants exigent "le démarrage effectif" des chantiers et l'opérationnalisation de la connexion Internet sur le campus social de l'Université Gaston Berger (UGB).

Ils ont tenté de barrer la circulation sur la Route nationale desservant Saint-Louis, dans l'espoir de se faire entendre des autorités.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.