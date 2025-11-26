Sénégal: UGB - La coordination des étudiants décrète 24 h de cessation des activités pédagogiques

Saint-Louis — La Coordination des étudiants de Saint-Louis à décrété, ce mardi, un mot d'ordre de 24 heures de cessation d'activités pédagogiques et de restauration sans ticket, pour exiger la réintégration des ayants droit sur les états de paiement des bourses.

Selon un communiqué, les étudiants exigent "le démarrage effectif" des chantiers et l'opérationnalisation de la connexion Internet sur le campus social de l'Université Gaston Berger (UGB).

Ils ont tenté de barrer la circulation sur la Route nationale desservant Saint-Louis, dans l'espoir de se faire entendre des autorités.