Sénégal: Économie sénégalaise - Le PIB revalorisé de 13,5 % avec la nouvelle base 2021

Après 30 mois de travaux statistiques, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) rehausse le produit intérieur brut (PIB) 2021 à 17 316 milliards de FCFA, révélant une économie plus large, plus tertiarisée et mieux documentée.

« La base 2014 ne pouvait plus offrir un reflet fidèle », a d'emblée déclaré, hier mardi 25 novembre, le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Abdou Diouf, en présentant les résultats du passage à la base 2021 des comptes nationaux.

Cette révision méthodologique, engagée en mai 2023 et conduite sur trente mois, fait passer le produit intérieur brut (PIB) 2021 de 15 261 à 17 316 milliards de FCFA, soit une revalorisation de 13,5 %. L'écart de 2 054 milliards de FCFA provient essentiellement de l'intégration de neuf nouvelles enquêtes destinées à mieux mesurer l'économie informelle : orpaillage, marges commerciales, extraction de sable et de sel, filière anacarde...

L'ANSD a également mobilisé le recensement général de la population (2023), celui de l'élevage (2023) ainsi que l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (2021). Ces nouvelles sources expliquent 11,6 points de la révision, le solde provenant des améliorations méthodologiques apportées aux modèles de calcul.

Mouhamadou Bamba Diop, secrétaire général du ministère de l'Économie, a pour sa part salué « un bond remarquable », rappelant que l'intervalle entre deux changements de base est passé de quinze ans (1999-2014) à sept ans (2014-2021), en conformité avec les standards internationaux.

Une économie toujours plus tertiarisée

Les nouveaux comptes mettent en lumière une transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Le secteur tertiaire représente désormais 53,4 % du PIB (contre 50,5 %), porté par l'expansion des services financiers, des télécommunications et du commerce. Le secteur secondaire recule légèrement, de 23,9 % à 22,6 %, tandis que le primaire reste globalement stable.

Consommation en hausse, investissement en repl

Autre évolution notable : la consommation finale s'établit à 84,7 % du PIB, contre 81,7 % selon l'ancienne base. À l'inverse, l'investissement chute de 38,4 % à 32,8 %, soulevant des interrogations sur la nature du modèle de croissance, davantage tiré par la demande interne que par l'accumulation de capital productif.

Des marges budgétaires élargies

La revalorisation du PIB a des effets mécaniques sur les indicateurs de finances publiques. Le ratio dette/PIB se réduit, tout comme le taux de pression fiscale, passé de 10 % à 8,7 %. Ces ajustements améliorent la position du Sénégal face aux critères de convergence de l'UEMOA. Quant au déficit commercial, il se resserre lui aussi, de -20,1 % à -17,5 % du PIB.

Rétropolation attendue pour janvier 2026

L'ANSD prépare désormais la rétropolation des comptes de 2014 à 2020 selon la nouvelle base 2021, une publication attendue en janvier 2026. Les comptes 2023-2025 seront publiés au cours du premier semestre. « Cette photographie actualisée constitue le socle de l'élaboration des politiques publiques », a conclu Abdou Diouf, saluant « l'abnégation et la résilience » de ses équipes mobilisées durant deux ans et demi.