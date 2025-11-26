Sénégal: Artcanes, un musée-périple visuel à travers le pays

L'Espace Artcanes, installé au coeur de Yoff, résonne depuis le vendredi 21 novembre 2025 au rythme d'une exposition qui attire déjà un large public. Programmée jusqu'au 25 décembre, cette manifestation culturelle propose un parcours visuel inspiré des paysages, des sites symboliques et des scènes de vie du Sénégal.

Dès l'ouverture, les visiteurs ont été nombreux à déambuler dans ce lieu devenu, pour plus d'un mois, une véritable institution muséale éphémère. Accompagnés par les commentaires éclairés des artistes, ils découvrent une diversité d'images mettant valorisant des espaces emblématiques tels que le Palais de l'État, la place Aline Sitoé Diatta à Ziguinchor, le rond-point Pape Jean II ou encore les puits de sel de Bambylor. Les oeuvres, souvent issues de randonnées photographiques collectives, mêlent esthétiques naturelles, jeux d'ombres, nuances de coucher de soleil et compositions créatives.

Les artistes exposants soulignent le rôle central de la nature dans leur processus de création, notamment la dune, motif récurrent, « notre thème de prédilection », confient-ils. S'y ajoutent des scènes de la vie urbaine dakaroise, des paysages traversés lors de voyages ou encore des instants saisis au gré des rencontres.

La cérémonie d'ouverture a été enrichie par la présence de figures du monde culturel. Le directeur du Musée Théodore Monod de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (IFAN), El Hadj Malick Ndiaye, a honoré l'événement, rappelant l'importance de telles initiatives pour la valorisation du patrimoine visuel africain. Le délégué de la Wallonie (Belgique) était également présent, signalant le rayonnement international que gagne progressivement cet espace artistique.

Entre photographies, installations et médiations guidées, l'exposition offre une expérience immersive où chaque oeuvre devient récit, lieu ou émotion.

Ouverte jusqu'au 25 décembre, cette exposition à l'Espace Artcanes s'impose comme l'un des rendez-vous muséographiques majeurs de cette fin d'année à Dakar.