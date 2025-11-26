En déplacement de deux jours en Casamance, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a présidé à Nyassia la célébration nationale de la Journée mondiale des Toilettes, avant de lancer, à Madina Birassou, deux importants projets d'hydraulique rurale couvrant 96 localités. Entre urgence sanitaire et investissements massifs, le ministre a détaillé une stratégie ambitieuse : 120 000 ouvrages d'assainissement et plus de 115 000 personnes qui accéderont bientôt à l'eau potable.

Lors de la Journée mondiale des Toilettes, célébrée le 22 novembre à Nyassia, Cheikh Tidiane Dièye a rappelé l'ampleur du défi mondial et national. « Près de 3,4 milliards de personnes dans le monde vivent encore sans services d'assainissement sûrs », a-t-il alerté, citant le rapport OMS/UNICEF 2025. Il a ajouté que 354 millions de personnes pratiquent encore la défécation à l'air libre, « dont près de 2 millions au Sénégal ».

Dans la région de Ziguinchor, les données sont particulièrement préoccupantes : 38 % des ménages ne disposent pas de services améliorés. Le ministre a détaillé les programmes en cours, notamment dans le cadre du RAAR, qui prévoit 18 650 ouvrages d'assainissement, dont 18 500 latrines familiales et 150 édicules publics. À ce jour, 1 341 latrines sur 1 775 ont été réceptionnées, touchant plus de 13 000 personnes.

Pour 2026, une enveloppe de 845,6 millions FCFA permettra de construire : 1 705 latrines familiales, 30 édicules publics sensibles au genre et à l'hygiène menstruelle. Le ministre a également rappelé que le projet PASEA-RD prévoit la réalisation de 10 000 latrines et 30 édicules publics dans les régions de Kédougou et Tambacounda. Au total, l'ambition nationale est claire : « Construire 120 000 ouvrages d'assainissement pour un coût de près de 50 milliards FCFA », a-t-il déclaré.

Il a aussi annoncé un plan spécifique pour les localités insulaires de Casamance, où 600 latrines familiales seront construites dès 2026, en collaboration avec l'ANRAC.

Madina Birassou : lancement officiel de deux projets majeurs d'hydraulique rurale

Le ministre a poursuivi sa tournée casamançaise le 23 novembre à Madina Birassou, où il a procédé au lancement de deux grands projets destinés à renforcer durablement l'accès à l'eau potable dans les départements de Bignona, Oussouye et Ziguinchor.

« C'est avec plaisir, honneur et satisfaction que je préside cette cérémonie qui marque le lancement officiel de deux projets majeurs de renforcement de l'alimentation en eau potable dans la région de Ziguinchor », a-t-il déclaré.

Ces projets couvrent 96 localités réparties dans les communes de Kataba 1, Djinaky, Diembering, Oukout et Enampore. Ils permettront la construction de : 7 forages, 14 systèmes solaires hybrides, 4 châteaux d'eau, 464 km de réseau de distribution, 5 982 branchements sociaux, 233 bornes fontaines.

« Le rêve deviendra réalité pour plus de 115 000 personnes qui accéderont à l'eau potable », a assuré le ministre. D'un coût global de 4,116 milliards FCFA, ces réalisations sont rendues possibles grâce à l'appui de partenaires tels que Eau Vive Sénégal, 3D/MUSOL/AECID, ACRA et le PDEC d'Enampore. Il a également salué « l'initiative des maires qui ont financé les études techniques », qualifiée d'« acte de haute portée sociale ».

Selon le ministre, l'objectif du gouvernement est clair : réduire les inégalités entre zones urbaines et rurales. « L'accès universel et équitable à l'eau potable doit devenir une réalité pour tous les citoyens », a-t-il insisté, rappelant que l'ensemble des projets d'hydraulique rurale engagés simultanément permettront, dès 2026, de résorber une partie des déficits.

Il a cité la phase 2 du projet d'approvisionnement en eau rurale lancée en janvier 2025 ainsi que le PASEA-RD, qui couvre les régions les plus vulnérables. Pour Cheikh Tidiane Dièye, les investissements en eau et assainissement participent directement au redéploiement économique de la Casamance. « Les emplois et activités génératrices de revenus créés par ces projets vont favoriser le retour des personnes déplacées par la crise », a-t-il assuré, soulignant que l'eau potable permettra aussi un essor accru du secteur primaire.

S'adressant aux entreprises, le ministre a demandé « professionnalisme et respect strict des délais ». Aux populations, il a lancé un message d'engagement : « Ces projets sont les vôtres. Leur réussite dépendra de votre appropriation et de leur bonne gestion. » En clôturant les deux cérémonies, Cheikh Tidiane Dièye a adressé ses remerciements aux populations de Nyassia et de Madina Birassou :

« Merci pour votre mobilisation exceptionnelle. Vous êtes des acteurs essentiels de ce combat pour la dignité humaine. » Il a salué la Direction de l'Assainissement, l'OFOR, les services déconcentrés, les élus locaux et l'ensemble des partenaires techniques et financiers.