Tunisie: Le président Saïed recevant le ministre de l'intérieur - Frapper fort contre les incivilités liées à la propreté

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, s'est entretenu, mardi, 25 novembre courant, au palais de Carthage, avec le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri.

Lors de cette réunion, cite un communiqué, le chef de l'Etat a appelé à la nécessité de redoubler d'efforts en vue de ramasser les déchets amoncelés dans les différentes régions du pays.

Il a, dans ce contexte, pointé une situation « pas normale » et « pas anodine », déplorant « l'absence d'exécution » malgré la mise à disposition des moyens et capacités nécessaires pour mener à bien cette opération.

Lors de cette réunion, le président Saïed a rappelé qu'au lendemain des élections de 2019, les Tunisiens ont pris de leur propre gré la louable initiative de mener des campagnes de nettoyage, dénonçant à ce propos les tentatives désespérées des lobbies qui ont cherché par tous les moyens à saboter cette "campagne historique".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors de cette période, a-t-il ajouté, les Tunisiens se sont bel et bien réconciliés avec l'espace public et ont bien saisi l'idée selon laquelle ils font partie indissociable d'une propriété qui leur est commune et partagée.

Le chef de l'Etat a, par ailleurs, souligné que ces lobbies n'ont de cesse aujourd'hui d'exacerber la situation dans le pays, promettant de mettre fin à cette situation, qu'il s'agisse des déchets ménagers ou des des débris de construction jonchant les rues dans les différentes régions du pays.

Face à cette situation, le président de la République a donné ses instructions afin que la loi soit vigoureusement appliquée à l'encontre des responsables défaillants, affirmant que les Tunisiens vont certainement se réconcilier avec l'espace public, dès qu'ils sont décidés à vivre dans une Tunisie propre loin des différentes formes d'incivilités.