Tunisie: Le chef de l'Etat reçoit le nouveau président de la Banque africaine d'import-export

Tunis — Le président de la république, Kais Saïed, a reçu, mardi, 25 novembre courant, au palais de Carthage, le nouveau président de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) et président de son conseil d'administration, George Elombi , en visite de travail en Tunisie de deux jours, les 25 et 26 novembre courant.

Cité dans un communiqué, le chef de l'Etat a salué le niveau de partenariat stratégique instauré entre la Tunisie et Afreximbank, mettant l'accent sur la contribution majeure de la banque à la mobilisation des ressources financières nécessaires avec des conditions avantageuses pour soutenir le budget de l'État et financer plusieurs projets économiques vitaux.

Il a également passé en revue le rôle de la banque au niveau du continent africain dans le soutien et le développement du commerce intra-africain, en particulier à l'intérieur d continent.

Lors de cette réunion, le président Saïed a, par ailleurs, souligné qu'Afreximbank est un « partenaire essentiel » de la Tunisie dans les secteurs public et privé pour relever les différents défis économiques et financiers, saluant à ce propos l'engagement de la banque à épauler les efforts déployés par la Tunisie dans le soutien des méga-projets d'infrastructure et autres projets dans des secteurs vitaux clés.

Il s'est également félicité de la décision de cette institution financière africaine d'ouvrir un centre régional en Tunisie, ce qui ne manquera pas de conférer une nouvelle dynamique à l'échiquier financier national à travers le développement du volume des financements devant être accordés aux institutions tunisiennes.

A l'issue de son entretien avec le chef de l'Etat, le nouveau président d'Afreximbank a déclaré avoir eu « un entretien assez long » avec le chef d'État portant sur plusieurs aspects exclusivement économiques liés aux secteurs secteur public et privé.

Il a, dans ce contexte, cité l'extension de l'aéroport de Tunis-Carthage et l'appui financier qu'Afreximbank pourrait apporter à la construction du projet du port en eaux profondes.

Il a également annoncé la mobilisation d'une importante enveloppe financière pour l'appui des projets de la Compagnie de phosphate de Gafsa (CPG) et celle du groupe chimique Tunisien (GCT).

George Elombi a, en outre, déclaré avoir examiné avec le président Saïed l'appui financier de la banque africaine aux projets de la Société tunisienne d'électricité et du Gaz (STEG) et de la Société tunisienne des industries de raffinage (STIR) ainsi qu'au projet d'interconnexion de la ligne de transmission entre la Libye, l'Algérie, la Tunisie.

Dans le cadre de ce projet, le 1e responsable d'Afrixembank, a annoncé qu'il y a « un petit tronçon de 70 kilomètres à l'intérieur de la Tunisie qui n'est pas encore complété », réaffirmant la pleine et entière disposition de la banque à apporter son appui financier à ce projet afin qu'il soit réalisé « très rapidement ».

« Ce projet devra apporter 400 kilowatts », a-t-il encore révélé, formulant le souhait « qu'il soit plus ambitieux mais que les études ont plutôt démontré qu'il faut plutôt 400 kilowatts. » Cette rencontre s'est déroulée en présence de gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri.