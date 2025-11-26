Togo: Une avancée sociale majeure dans la prise en charge des handicapés et dans la lutte contre le diabète

Bè, et précisément le quartier d'Ablogamé, au coeur de la commune de Bè Afédomé (Golfe 1) a été ce Mardi 25 Novembre 2025 le théâtre d'une double inauguration qui marque une étape importante dans la prise en charge sociale et sanitaire des populations : la Maison du Handicap et la Maison du Diabète. Ces deux infrastructures sont le fruit d'une initiative conjointe du Comité de Développement de Bè (CDB), de la Mairie de la Commune du Golfe 1 et de l'ONG internationale Mutualistes sans Frontières.

Un engagement communautaire devenu réalité

Porté par des acteurs locaux, le projet vise à renforcer l'inclusion sociale et à améliorer l'accès aux soins spécialisés au profit des personnes handicapées et des patients vivant avec le diabète.

Selon le président du CDB, Kokouvi Apémagnon, cette inauguration traduit la volonté des habitants de Bè de prendre en main leur propre développement à travers des solutions concrètes et durables.

La Mairie du Golfe 1, partenaire technique et institutionnel, a salué une initiative « alignée avec les priorités communales de protection sociale et de santé publique ». Pour l'exécutif communal, il s'agit également d'un exemple de collaboration réussie entre collectivités territoriales, populations et partenaires internationaux.

Et le Maire Adjoint de la Commune de Golfe 1, Nyassa Komi Sowou, n'a pas caché sa joie. « Nous sommes très heureux et très fier de ce projet qui vient apporter un plus dans la commune du Golfe 1, un projet qui vient en appui aux enfants handicapés, aux personnes vivant avec le diabète de type 2.

C'est un projet qui va soulager et les enfants, et les parents, qui va aider les enfants à s'épanouir et à trouver un canal de prise en charge. Les parents à leur tour seront très heureux, parce que, ils peuvent aussi vaquer à leurs occupations afin de trouver moyens pour venir encore subvenir aux besoins de leurs enfants.

Donc c'est un projet dont nous sommes fiers, qui relève un grand défi même au plus haut niveau de la gouvernance. Nous espérons que ce projet continue et que d'autres actions puissent suivre pour aider les enfants et la population du Golfe 1 », a-t-il confié.

Dans la même dynamique que l'élu local, le Vice-président de Mutualistes Sans Frontières, Lionel Le Guen, est revenu sur ce qui devra se faire dans ces deux maisons inaugurées.

« Ce sont deux maisons, la maison du Handicap et la maison du Diabète. Le handicap, c'est un problème dans la vie, mais ça peut aussi être une force. Il faut prévenir, il faut prendre en charge notamment en les aidant et c'est tout ce qui se passe au niveau de la maison du Handicap. Les enfants en situation de handicap sont pris en charge par les personnels mais aussi les aidants. C'est un moment de répit, un moment d'écoute dans cette maison du Handicap ».

De même, a-t-il relevé la corrélation existante entre handicap et diabète. « Ces problématiques du diabète et du handicap, sont des problèmes universels. Quel que soit le pays, en France, en Europe, au Togo aussi, ce sont des problèmes dont on se soucie rarement le diabète est un fléau de santé publique, silencieux, personne ne sait qu'il a le diabète avant de faire la mesure avec le destro.

Quand on sait qu'on a le diabète, il faut une prise en charge, il faut de la formation des personnels de santé, il faut aussi la formation dans la nutrition, et c'est ce qu'on va faire ici à la maison du diabète, pour que les gens mangent plus sainement, fassent des activités physiques, ne serait-ce que 30 minutes de marche par jour, ça suffit pour faire baisser le taux de diabète de type 2. On est là pour partager, écouter informer et former les personnels de santé qui eux après vont former les populations à une meilleure habitude de vie », a-t-il exposé.

La Maison du Handicap : un espace pour l'inclusion

La Maison du Handicap offrira un ensemble de services destinés à faciliter l'intégration sociale des personnes en situation de handicap :

- Accueil et orientation

- Soutien psychosocial

- Formations adaptées et ateliers d'autonomisation

- Sensibilisation à l'inclusion et à l'accessibilité

- Accompagnement des familles

Elle se positionne comme un centre de référence de proximité pour promouvoir les droits, la dignité et la participation active des personnes handicapées dans la vie de la communauté.

La Maison du Diabète : prévention, suivi et accompagnement

Quant à la Maison du Diabète, elle répond à une préoccupation sanitaire grandissante au Togo où les maladies non transmissibles, dont le diabète, connaissent une progression constante.

Le centre proposera :

- Dépistage précoce et consultations de suivi

- Éducation thérapeutique

- Ateliers nutritionnels

- Conseils pour la gestion du diabète en milieu familial

- Activités communautaires de prévention

Mutualistes sans Frontières, principal partenaire technique, souligne que « la lutte contre le diabète passe par l'accès à l'information, à l'accompagnement et à des espaces de prise en charge accessibles à tous ».

Un impact social fort attendu

L'ouverture de ces deux maisons répond à une demande exprimée de longue date par les habitants de Bè, où les vulnérabilités sociales et les défis sanitaires demeurent importants. Elles devraient contribuer à désengorger les structures de santé, rapprocher les services spécialisés des populations et renforcer la solidarité locale.

Les responsables du CDB espèrent que cette initiative servira de modèle pour d'autres quartiers de Lomé et d'autres communes du pays. De leur côté, les partenaires internationaux réaffirment leur volonté d'accompagner des projets concrets orientés vers le bien-être et la justice sociale.

Bras officiel de ces deux projets, le Maire Adjoint, Sowou est revenu sur tout l'accompagnement et l'attention particulière qui y est portés. « Nous avons mis beaucoup de moyens pour la réalisation de ce projet. Nous avons contribué en faisant le bail de ce local qui abrite ce projet. Nous avons contribué à l'achat du matériel et aussi au convoiement du matériel depuis l'Europe jusqu'au Togo.

Il y a l'appui technique aussi qui est là, l'appui matériel et d'autres en suivront », a-t-il indiqué. Enfin, a-t-il convié les populations bénéficiaires « à s'y mettre sérieusement, à collaborer et contribuer à la bonne marche de ce projet et je leur demande de prendre soin du matériel qu'on va leur octroyer, de les entretenir pour que demain, d'autres encore puissent en bénéficier ».

Vers une dynamique communautaire renouvelée

L'inauguration s'est clôturée par une visite guidée des deux infrastructures, en présence d'élus locaux, de représentants de l'ONG, de leaders communautaires et d'habitants venus nombreux. Entre émotion et satisfaction, beaucoup y voient « un tournant dans la prise en charge des personnes vulnérables à Bè ».

Avec cette double ouverture, Bè se dote désormais d'outils essentiels pour bâtir une communauté plus inclusive, mieux informée et plus solidaire.

Pour information, le Comité de Développement de Bè couvrant au cinq quatre communes du Grand Lomé, à savoir, Golfe 1 (qui abrite ces deux premières maisons), Golfe 2, Golfe 3, Golfe 4 et Golfe 6, fiefs des Bè, il est émis le voeu de voir des démembrements de ces maisons sur ces autres territoires communaux.

Etaient représentés à la cérémonie d'inauguration, le Ministère de l'Action sociale, de la Promotion de la Femme et de l'Alphabétisation, par le biais du Directeur des Personnes Handicapées, Wasiyou Karimu, et le Ministère de la Santé, par le responsable Division de la Surveillance des Maladies Non Transmissibles, Kouassi D. Degnikou.