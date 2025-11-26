Togo: Deux importants faits pour le secteur aérien au pays

Le secteur aérien togolais est marqué ces jours-ci par deux importants faits dont la signature d'un accord de services aériens avec le Ghana et la tenue de la 3ème édition de la semaine de la sécurité.

Dans le cadre de la célébration de la 26ème journée de l'anniversaire de la Décision de Yamoussoukro organisée par la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), le Togo a une fois encore démontré son leadership dans le secteur à travers un panel de haut niveau consacré au développement des liaisons aériennes intra-africaines et à l'accélération de la mise en oeuvre du Marché unique du transport aérien en Afrique (MUTAA).

Représentant le Président du Conseil Faure Gnassingbé, le ministre conseiller Edem Kokou TENGUE a réaffirmé l'engagement du Togo en faveur d'un ciel africain ouvert, intégré et compétitif, essentiel pour renforcer la connectivité, l'intégration et la transformation économique de notre continent.

A Punta Cana (une ville de la République dominicaine), ces travaux se sont achevés par un accord de services aériens conclu entre le Togo et son voisin, le Ghana. Les documents ont été paraphés par le ministre TENGUE et Dorcas Toffey (la Vice-ministre ghanéenne des transports).

En marge des travaux de l'OACI à Punta Cana, j'ai procédé, au nom du Togo et suivant les instructions du Président du Conseil, SEM Faure Gnassingbé, à la signature d'un accord de services aériens avec la Vice-ministre ghanéenne des Transports, Hon. Dorcas Toffey.

« Cet accord formalise les libertés réciproques dont bénéficient déjà nos compagnies aériennes et constitue une avancée concrète dans la mise en oeuvre du MUTAA. Avec le Ghana, nation soeur, nous renforçons un ciel ouest-africain plus intégré, plus ouvert et mieux connecté, au service de la mobilité et de l'intégration africaine », a expliqué le ministre TENGUE.

D'un fait à un autre

A peine cet événement a pris fin que le Togo a lancé lundi dernier la semaine de la sécurité, la 3ème édition du genre avec l'appui de l'Airports Council International (ACI) Afrique, dans le but d'accompagner les aéroports membres pour une amélioration continue de la sécurité.

Organisée par la Société aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT), gestionnaire de l'Aéroport International Gnassingbé Eyadéma, cette semaine de la sécurité se déroule du 24 au 28 novembre sous le thème « Sécurité des vols, chaque geste compte ».

L'objectif est de rassembler les professionnels, les autorités, les communautés locales, ainsi que les parties prenantes du secteur aérien, afin d'adopter une approche inclusive et promouvoir la culture de la sécurité. La semaine de la sécurité contribue également à démontrer l'engagement de la SALT, dans la promotion de la sécurité et le renforcement de la collaboration entre les acteurs de l'industrie, ainsi que les communautés locales.

Cette semaine d'échanges vise à promouvoir une approche intégrée de la sécurité, à renforcer la coopération entre tous les acteurs de la plateforme aéroportuaire, et à consolider notre culture de la sécurité à travers le partage d'expériences, de bonnes pratiques et de connaissances.

Plusieurs séances de sensibilisation, d'échange et des actions sur terrain sont prévues tout au long de cette semaine, impliquant les experts de différentes entités de la plateforme aéroportuaire de Lomé.

Directeur général adjoint de la SALT, Michel Tchangani a précisé l'importance de cette activité qui permet de rappeler aux uns et aux autres que la sécurité aéroportuaire est un défi transversal qui ne peut être relevé sans la participation active et coordonnée des autorités, des opérateurs, des partenaires, des compagnies aériennes, des prestataires de services et des communautés locales.

Cet engagement collectif a permis au Togo de se hisser à la première place dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre (WACAF) en matière de sûreté, avec un taux de conformité exceptionnel. Cette performance remarquable nous a valu le certificat de reconnaissance du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), l'une des distinctions les plus prestigieuses dans le domaine de l'aviation civile mondiale.

Selon lui, l'heure n'est pas là pour baisser les bras, mais en faire mieux pour continuer de s'imposer leader dans le domaine. Car, souligne-t-il, les défis engendrés par l'évolution du trafic aérien, l'émergence de nouvelles technologies et l'apparition de menaces de plus en plus complexes exigent une adaptation permanente et une culture de sécurité toujours plus solide au sein de l'ensemble de la communauté aéronautique.

« Le transport aérien demeure aujourd'hui un modèle mondial d'efficacité et de sûreté. Pour préserver et renforcer cette position, il nous appartient de rester vigilants, proactifs et innovants dans l'approche de la sécurité », a déclaré Michel Tchangani.

Pour information, dans le cadre de cette semaine de la sécurité, le Togo devra accueillir une délégation de l'Aéroport International d'Abidjan (AERIA), qui prendra part aux activités au programme.