Togo: Un acteur culturel engagé

Le 24 novembre, lors de la 25e session de l'assemblée générale des États parties à la Convention de 1972 sur le patrimoine mondial, le Togo a été élu pour la première fois membre du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Cette victoire est le résultat du travail constant mené par Charles Koffi Azilan, le chargé d'Affaires du Togo auprès de l'UNESCO, et de ses équipes.

Le Togo entend renforcer la représentation africaine et contribuer à une gouvernance plus équilibrée du patrimoine mondial.

Ses priorités s'articulent autour de quatre axes : améliorer la crédibilité et la représentativité de la Liste du patrimoine mondial, renforcer les capacités africaines, soutenir la gestion durable et la résilience des sites inscrits et promouvoir l'inclusion de tous les États dans les processus de la Convention.

Le Togo travaillera étroitement avec le Centre du patrimoine mondial et les organes consultatifs de l'UNESCO ainsi qu'avec les institutions africaines et universitaires afin de porter une vision innovante et inclusive de la conservation.

Aux côtés de pays comme la Suisse, le Pérou, la République Tchèque ou encore la Tanzanie, le Togo s'affirme comme un acteur culturel engagé, prêt à contribuer à la protection du patrimoine universel.

L'UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, est une agence spécialisée de l'ONU créée en 1945. Sa mission est de construire la paix par l'éducation, la culture, les sciences et la communication, en favorisant la coopération entre les peuples.

L'organisation est notamment connue pour son programme du patrimoine mondial, qui identifie et protège des sites culturels et naturels d'importance exceptionnelle pour l'humanité. Elle soutient également l'accès à l'éducation pour tous, la liberté d'expression, la préservation de la diversité culturelle et la promotion de la science au service du développement.