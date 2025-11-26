Au Gabon, une femme s'impose progressivement comme l'un des visages les plus engagés en faveur de la jeunesse :Syrielle Zora Kassa, épouse Nzigou. Sa désignation comme Facilitatrice du Dialogue National entre le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et la jeunesse gabonaise, apparaît comme l'aboutissement d'un parcours fondé sur le service public, le travail de terrain et une proximité remarquable avec les populations.

1 - Une actrice de terrain, proche des jeunes et des familles.

Depuis plusieurs années, Mme Syrielle Zora Kassa Épse Nzigou mène des actions sociales ayant un impact concret sur de nombreuses communautés. Elle s'est distinguée par :

la distribution de kits scolaires à des enfants issus de familles vulnérables ; le soutien matériel et moral aux étudiants en situation de handicap ; l'accompagnement des jeunes filles en détresse nécessitant une prise en charge rapide ; le soutien aux organisations de jeunesse, notamment au sein de l'Union Nationale des Étudiants du Gabon (UNEG).

Ces initiatives, menées avec discrétion, témoignent d'une approche profondément humaine : une présence constante, une écoute sincère, et un engagement réel auprès de ceux qui en ont le plus besoin.

2 - Un parcours institutionnel ascendant.

L'engagement de Mme Syrielle Zora Kassa Épse Nzigou a progressivement été reconnu par les institutions. Elle a notamment occupé la fonction de plus jeune Ministre au Gabon, tout au long de la trahison, en charge du Ministère de la Pêche et de la Mer, un portefeuille stratégique pour l'économie nationale.

Elle occupe aujourd'hui le poste de Directrice générale du Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU), structure centrale du bien-être social, éducatif et matériel des étudiants du pays.

Cette trajectoire ascendante reflète la confiance des autorités envers une femme au leadership affirmé, attentive aux réalités de la jeunesse et dotée d'un sens élevé du service public.

3 - Une mission nationale stratégique.

La désignation de Mme Syrielle Zora Kassa Épse Nzigou comme Facilitatrice du Dialogue National intervient à un moment où le président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema a exprimé sa volonté de placer la jeunesse au cœur du « Gabon Nouveau ».

Sa mission consistera entre autres à :

instaurer une passerelle directe entre les jeunes et les plus hautes autorités ;

faire remonter de manière fidèle les préoccupations réelles du terrain ;

Co-coordonner un processus inclusif mobilisant les organisations et plateformes de jeunesse ;

assurer la cohérence du dialogue avec les institutions et les partenaires internationaux.

Cette initiative s'inscrit dans les standards internationaux : Résolution 2250 du Conseil de sécurité de l'ONU, Charte africaine de la jeunesse, Agenda 2063 de l'Union africaine et Agenda 2030 des Nations Unies.

4 - Une audience importante : remise officielle de la Note Conceptuelle.

Au cours d'une audience officielle, Mme Syrielle Zora Kassa Épse Nzigou a reçu des mains de M. Emmanuel Obakamba Ombana, Coordinateur Général du Forum National de la Jeunesse du Gabon, la Note conceptuelle du Dialogue National entre le président de la République et la Jeunesse gabonaise.

Cette note définit les orientations stratégiques, les priorités exprimées par les jeunes et les modalités de participation à ce Dialogue historique.

Dans ce même cadre, M. Emmanuel Obakamba Ombana a également remis, au nom du Révérend Jerry Mbourou Nanga, le projet de sensibilisation et de formation des jeunes sur la prévention du VIH/SIDA dans la province de la Nyanga.

Ce projet répond à une urgence sanitaire : la Nyanga est aujourd'hui la province ayant le taux d'infection le plus élevé du pays chez les jeunes avec 4,9%, selon les données disponibles. L'initiative vise à renforcer la prévention, la formation communautaire et la mobilisation des jeunes autour de la santé publique.

À l'issue de l'audience, M. Obakamba Ombana a souligné : « La nomination de Mme Syrielle Zora Kassa Épse Nzigou rassure la jeunesse gabonaise. Ses actions parlent d'elles-mêmes : disponibilité, écoute, proximité et soutien constant. Les témoignages des jeunes qu'elle a accompagnés ces dernières années illustrent parfaitement pourquoi les autorités lui ont accordé leur confiance. Nous savons qu'elle portera les préoccupations de la jeunesse avec intégrité et fidélité. »

5 - Une source d'inspiration pour la nouvelle génération.

Pour de nombreux jeunes, Mme Syrielle Zora Kassa Épse NZIGOU, incarne aujourd'hui un modèle : celui d'une femme déterminée, humble, engagée, qui prouve que l'on peut servir sans chercher trop de lumière.

Dans un pays où la jeunesse représente plus de 60 % de la population, son rôle et sa vision constituent un signal fort : le Gabon mise sur ses talents, sur son leadership féminin, et sur une nouvelle génération d'acteurs engagés pour l'avenir du pays.