Burkina Faso: Journée mondiale des toilettes 2025 - Le Bankui et le Sourou déterminés à mettre fin à la défécation à l'air libre

La secrétaire générale des régions de Bankui et du Sourou, Adjara Kientega, a présidé la commémoration régionale, en différé, de la Journée mondiale des toilettes (JMT), vendredi 21 novembre 2025, à Boromo, province des Balé. La journée à été organisée par la direction régionale de l'Eau et de l'Assainissement avec le soutien financier de l'Agence belge de coopération internationale (Enabel).

Placée sur le thème : « Accès à un assainissement sûr pour un Burkina Faso solidaire et résilient », l'édition 2025 de la Journée mondiale des toilettes (JMT) a été célébrée en différé dans la région de l'ex-Boucle du Mouhoun. La ville de Boromo, chef-lieu de la province des Balé, a abrité la cérémonie, présidée par la secrétaire générale de la région, Adjara Kientega, représentant le gouverneur, Babo Pierre Bassinga.

La Journée a enregistré la participation des hauts commissaires des six provinces de l'ex-Boucle du Mouhoun, des autorités communales, administratives, coutumières, religieuses, des responsables de projets oeuvrant dans le secteur de l'hygiène et de l'assainissement à l'échelle régionale et les populations de Boromo. L'organisation de cette journée de sensibilisation et de promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement est une initiative de la direction régionale de l'Eau et de l'Assainissement. Elle a bénéficié de l'appui stratégique et financier de l'Agence belge de coopération internationale (Enabel).

Des discours, des jeux de sensibilisation et des sketches ont été, entre autres, des canaux utilisés pour faire passer le message à la population, surtout les plus jeunes, mobilisés pour la circonstance. Lequel message a porté sur la construction, le bon entretien et la bonne utilisation des toilettes dans les familles et les services. La directrice régionale chargée de l'assainissement, Pélagie Sanou, a laissé entendre qu'à l'occasion de cette commémoration, une campagne a été menée dans les établissements d'enseignement pour sensibiliser les adolescents.

27,5% de taux régional d'accès à l'assainissement en 2024

« Nous avons déroulé, avec l'accompagnement d'Enabel, des jeux WASH dans les établissements, sensibilisé et formé les enseignants sur l'assainissement total porté par les écoles », a-t-elle déclaré.

Ainsi, des kits d'hygiène et d'assainissement ont été remis à ces structures grâce à l'appui d'Enabel dans le cadre de la mise en oeuvre de ses projets Lasso WASH et Lasso Santé dans la région. Au-delà, des activités entrant dans le cadre de l'Assainissement total porté par les communautés (ATPC) ont été réalisées. Dans ce sens, du matériel a également été octroyé à des associations oeuvrant dans le domaine de l'hygiène et l'assainissement de la ville de Boromo.

Pour Mme Sanou, la JMT offre par ailleurs l'occasion de poser la problématique de la chaine de valeur de l'assainissement relative à la valorisation des boues de vidange à travers l'agriculture et la réalisation de stationnaires. Le chef de projet Lasso WASH à Enabel, Issiaka Sawadogo, a indiqué que leurs interventions auprès de la direction régionale sont en phase avec la politique nationale en matière d'hygiène et d'assainissement. A l'en croire, les toilettes présentent un intérêt sur les plans économique, sanitaire et environnemental.

C'est pourquoi, a-t-il dit, Enabel soutient la vision qui ambitionne de mettre fin à la défécation à l'air libre d'ici à 2030 au Burkina Faso. Selon la présidente de la cérémonie, Adjara Kientega, le taux régional d'accès à l'assainissement était de 27,5% en 2024 contre un taux national de 28,3%. Alors que seulement 3% des villages des régions de Bankui et du Sourou ont atteint le statut de la Fin de défécation à l'air libre (FDAL). Saluant l'accompagnement d'Enabel aux initiatives locales de promotion d'hygiène et d'assainissement, Mme Kientega a martelé que les acteurs se doivent de redoubler d'efforts dans la sensibilisation et l'éducation. Car, affirme-t-elle, l'accès à l'assainissement est un gage de santé, de dignité et de souveraineté.