Burkina Faso: Militaires en phase de reconversion - Début des formations en agriculture et élevage

25 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Ce lundi 24 novembre 2025, s'est tenue à l'Institut supérieur de logistique de Ouagadougou (ISLO) au camp Guillaume-Ouédraogo, la cérémonie de lancement de la formation en agriculture et en élevage au profit des militaires en phase de reconversion.

Présidée par l'intendant colonel-Major Yamba Léonard Ouoba, secrétaire général du ministère de la Défense et des Anciens combattants, cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de reconversion des personnels des Forces armées nationales. Dans son allocution, le secrétaire général a salué l'engagement des participants et rappelé que cette formation constitue une étape essentielle

pour garantir une transition professionnelle digne et productive.

Il a également transmis les remerciements du ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Célestin Simporé, au directeur général du FONA-DR, parrain de cette session. Cette édition réunit 95 participants, dont 90 militaires et 5 personnels de la Police nationale, répartis entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Pendant trois semaines, ils seront formés aux techniques de base en agriculture et en élevage, afin de faciliter leur réinsertion socioprofessionnelle. Le directeur général du FONA-DR, monsieur Sibiri Oumar Compaoré a encouragé les apprenants à être des acteurs de paix, de développement et de transformation positive, soulignant que cette formation marque pour chacun le début d'une nouvelle carrière porteuse d'espoir.

Au titre des promesses majeur du parrain, monsieur le directeur général a déclaré les FAN désormais membre du conseil d'administration du FONA-DR. Les militaires sont également appelés à déposer leurs projets pour bénéficier d'un accompagnement financier et technique. Pour sa part, M. Sory Ibrahim, directeur général du cabinet CID ingénierie chargé de la formation, a précisé que les modules clés prévus pour cette session sont la gestion des itinéraires techniques de production agricole et le suivi en élevage tout en invitant les participants à se regrouper en coopérative afin de bénéficier durablement d'un accompagnement financier.

L'objectif de cette formation est de « donner sur trois semaines durant aux apprenants des techniques et rudiments à même de leur permettre de réussir

leur conversion, favoriser leur réinsertion socioprofessionnelle et ainsi traduire la volonté exprimée du commandement militaire de garantir un niveau de vie décent en leur permettant de s'insérer dans la vie productive en milieu civil », a rappelé monsieur le secrétaire général du ministère de la Défense et des Anciens combattants.

Lire l'article original sur Sidwaya.

