Burkina Faso: FILO 2025 - L'exposition-vente officiellement ouverte

A l'issue de la cérémonie d'ouverture de la 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO), le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a officiellement ouvert la Foire d'exposition, mardi 25 novembre 2025, à Ouagadougou.

La 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO) a officiellement démarré, dans l'après-midi du mardi 25 novembre 2025. Comme à chaque édition, une exposition-vente va meubler l'événement. Elle a été ouverte par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, à l'issue de la cérémonie d'ouverture. Au total 95 exposants dont des librairies et des maisons d'édition participent à cette exposition. Des stands sont également dédiés à des pays invités tels que le Mali et le Niger. L'Iran, pays invité d'honneur, dispose également d'un stand dans lequel les visiteurs peuvent découvrir les auteurs iraniens.

« Nous avons des poèmes et des livres qui montrent la richesse culturelle de notre pays, notamment les grands sites touristiques et les lieux saints », a

indiqué le consul de l'ambassade d'Iran au Burkina, Monhamadi Ahmad. Des objets d'art, symboles phares de la culture iranienne peuvent également être « contempler » dans le stand. A entendre le consul, c'est un grand honneur pour son pays d'être invité d'honneur à ce grand rendez vous du livre de

Ouagadougou. Cela va permettre, selon lui, de faire connaitre davantage l'Iran et sa littérature. Il a invité l'ensemble des participants à visiter le stand de l'Iran.