Burkina Faso: Formation en saponification - Une soixantaine de femmes outillée

L'Association vie pour l'enfance a organisé, du 17 au 22 novembre 2025 à Ouagadougou, un atelier de formation sur la saponification et la fabrication de granulés de jus au profit d'une soixantaine de participants, dont 15 personnes déplacées internes.

L'Association vie pour l'enfance (AVE) veut outiller les femmes à créer des activités génératrices de revenus. A cet effet, elle a organisé une formation, du 17 au 22 novembre 2025 à Ouagadougou, au profit d'une soixantaine de femmes sur la saponification et la fabrication de granulés de jus. Le président de l'Association vie pour l'enfance, le pasteur Pierre Nikiema, a expliqué que la mission sociale de son organisation est d'offrir aux femmes et aux jeunes des outils concrets pour améliorer leurs conditions de vie. Pour lui, cette formation ne se limite pas à une simple transmission de techniques artisanales, elle représente une véritable passerelle vers l'entrepreneuriat local.

« Nous voulons que chaque participant reparte avec une compétence utile, immédiatement exploitable et capable de transformer son quotidien », a-t-il déclaré. Il a également insisté sur la volonté de l'AVE d'accompagner durablement les bénéficiaires dans leurs parcours d'autonomisation, en leur octroyant des kits et une somme de 15 000 F CFA et 50 000 F CFA en fonction des catégories. La formation en saponification a été assurée par Thérèse Bako, experte dans la fabrication du savon. Avec pédagogie, elle a guidé les participants à travers toutes les étapes du processus. Les femmes ont pu expérimenter la fabrication du savon « kabacourou », tout en apprenant les bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité.

Persévérer dans l'entreprenariat

Cette approche pratique a permis aux participants d'acquérir non seulement des connaissances théoriques, mais aussi une véritable maîtrise technique, condition indispensable pour se lancer dans la production artisanale ou semi-industrielle. En parallèle, l'atelier a proposé un module sur la production de granulés de jus, animé par

Sarata Ouédraogo, formatrice en agroalimentaire. Elle a présenté les procédés de transformation des fruits locaux en granulés solubles, une technique de plus en plus prisée pour la conservation, la facilité de transport et la valorisation des produits agricoles tels que le gingembre, le bissap, le citron... Les participants ont appris à sélectionner les matières premières, à respecter les normes de qualité et d'hygiène, à réaliser les mélanges et à assurer le séchage et l'emballage.

A travers des démonstrations pratiques, elles ont réalisé plusieurs variétés de granulés issus de fruits couramment disponibles sur le marché. Rafiatou Tiemtoré, une des bénéficiaires, a exprimé sa satisfaction et son enthousiasme à l'issue de la session « Je maîtrise maintenant des techniques que je ne connaissais pas, et je me sens capable de produire du savon et des granulés de jus pour démarrer une petite activité », s'est-elle réjouie. En retour, Mme Tiemtoré a assuré qu'elle compte partager ce qu'elle a appris avec d'autres femmes de sa communauté. Le vice-président du conseil régional de Boulmiugou Nord des Assemblées de Dieu, le pasteur José Kaboré, a invité les participants à mettre en pratique les compétences acquises et persévérer dans leur démarche entrepreneuriale.