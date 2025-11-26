Congo-Kinshasa: 11 morts en 2 jours d'accrochages entre FARDC et Wazalendo à Uvira

Le calme est revenu à Uvira (Sud-Kivu) mardi 25 novembre après deux jours de fortes agitations entre les militaires des FARDC et les combattants Wazalendo. Le bilan fait état de onze morts et quatre blessés de part et d'autre, y compris des civils touchés par des balles perdues.

Les activités ont tourné normalement ce mardi à Uvira. Et la ville a observé un retour au calme en dépit du climat de traumatisme ressenti par la population ces deux derniers jours.

Les militaires des FARDC et leurs alliés Wazalendo se sont brouillés, au point de se tirer dessus entre eux à balles réelles.

Ces hostilités ont causé neuf morts plus deux blessés dimanche, puis deux autres morts et deux blessés lundi.

Des sources locales indiquent que, parmi ces victimes, figurent des militaires, des wazalendo et des civils, victimes de tirs croisés entre les belligérants.

Le climat de méfiance et la guerre de leadership entre les FARDC et les Wazalendo à Uvira est la principale source de leur conflit. Certains Wazalendo ne respectent plus la ligne de conduite édictée par les FARDC, sensées assurer le commandement de ces deux forces réunies pour empêcher la progression la rébellion de l'AFC-M23 vers la ville d'Uvira au Sud-Kivu, les provinces du Tanganyika et du Haut-Katanga.