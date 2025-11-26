Afrique: CAN 2025 - La RDC installe un stand à Rabat pour mettre en valeur son potentiel touristique et économique

A l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN 2025 qui débute dans trois semaines au Maroc, la République démocratique du Congo (RDC) dont l'équipe est qualifiée pour cette compétition, a installé à Rabat un stand nommé « Léopards business village expo Can 2025 » situé dans le quartier diplomatique de la capitale marocaine.

Ce projet, réalisé en partenariat avec le pays hôte, vise non seulement à faire rayonner les atouts sportifs de la RDC lors de la compétition, mais également à promouvoir son potentiel touristique, économique et culturel.

Ce stand fonctionnera comme une véritable Fan zone où les visiteurs peuvent non seulement suivre les matchs, mais aussi découvrir en continu durant un mois toute la richesse de la RDC : sa situation géographique, sa culture, sa gastronomie, ses défis ainsi que ses atouts stratégiques et économiques. Le site accueille des officiels, des entrepreneurs et responsables d'entreprises congolaises prêts à accueillir le public, fournir des informations et éventuellement conclure des partenariats dans divers secteurs.

Plusieurs activités sont prévues pour animer le site, dont des expositions, des dégustations, des conférences et des réflexions sur les perspectives économiques et touristiques du pays. Deux cérémonies grandioses, au début et à la fin du projet, viendront ponctuer cette initiative destinée à accroître la visibilité et les échanges entre la RDC et le public marocain et international présent à Rabat pendant la CAN 2025.