Guinée Bissau: Entre séjour « suspect » du général Sékouba Konaté et la réunion secrète avec 7 officiers au palais, que mijote Umaro Sissoco Emballo ?

Les nuits deviennent laborieuses pour le président sortant Umaro Sissoco Emballo, à deux jours seulement de la publication des résultats provisoires du double scrutin présidentiel et législatif par la Commission électorale nationale. Alors que tout semble être plié pour le locataire du palais de Bissau sur la base des vagues de remontées favorables au candidat Fernando DIAS DA COSTA, Umaro Sissoco selon des informations obtenues en exclusivité par Confidentiel Afrique enchaîne des réunions secrètes avec une poignée d'officiers de l'armée bissau-guinéenne depuis ces dernières 48 heures après avoir déroulé le tapis rouge au général Sekouba KONATÉ qui a pris ses quartiers à Bissau et dont la visite reste entourée de zones d'ombre.

Que peut bien mijoter le président sortant Umaro Sissoco Emballo qui rêve de remporter un deuxième quinquennat ? Selon des sources autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, plusieurs chancelleries basées à Bissau surveillent avec intérêt ce scrutin dont les compilations ces derniers deux jours créditent de la victoire au premier tour, sans ambages du candidat de la coalition politique API-CABAS GARANDI, Fernando Dias, celui que l'on présente comme l'héritier de l'ancien président Cumba Yalla. Au fur et à mesure des vagues de remontées des résultats dans les villes et confins du pays, les partisans de Fernando DIAS DA COSTA assurés d'une victoire à haute voltige, animent des veillées nocturnes au siège de l'état major politique de leur candidat. Du côté du camp de Umaro Sissoco Emballo, si ce n'est pas le silence, c'est l'énervement, l'anxiété et refus d'accepter la défaite. L'atmosphère reste lourde sur fond d'un suspens dont la délivrance pourrait surprendre.

Réunions secrètes de Umaro Sissoco Emballo et manœuvres du général guinéen Sékouba Konaté

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce double scrutin électoral du 23 novembre cache bien des enjeux économiques, géopolitiques et sécuritaires gigantesques. Umaro Sissoco Emballo refuse d'abdiquer commente une source diplomatique sur place à Bissau. Selon des informations de Confidentiel Afrique, le président sortant Umaro Sissoco a tenu deux réunions (une à l'etat major général des Forces Armées terminée vers 14 heures puis suivie d'une réunion dite de « redéploiement stratégique confidentiel » tenue plus précisément au palais de Bissau). Des sources autorisées exclusives ont renseigné à Confidentiel Afrique la présence à cette réunion au palais sur convocation du président sortant des officiers Biagué Nantan, Orta N'Ta (chef d'etat major particulier de Umaru Sissoco Emballo, de Mamadou N'krumah, adjoint au chef d'état major.

Ces réunions qui s'enchaînent au pas de charge interviennent avec le séjour » suspect » à Bissau du général guinéen Sékouba Konaté, ancien président intérimaire de la transition de 2009 à 2010. Quel rôle compte- t-il jouer en marge de cette élection présidentielle en Guinée Bissau? Va-t-il manoeuvrer une frange d'officiers proches qui lui sont proches et soumis? Beaucoup d'interrogations pour démêler l'écheveau sur la présence sur le sol bissau-guinéen du général Sékouba KONATÉ, réputé homme de connexions au Sahel. Selon des indiscrétions, l'ancien président de transition de Guinée pré- Alpha Condé, travaille pour une ONG internationale de paix, de développement et de sécurité, depuis sa défenestration à la Force de Maintien Rapide mise en place par l'Union africaine. Le candidat Fernando Dias (47 ans) campe sur sa position de vainqueur de cette élection présidentielle et compte ne pas lâcher du lest dans la bataille de la clarification du jeu politique entre lui et Umaro Sissoco Emballo.