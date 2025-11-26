Ile Maurice: La Cour suprême rejette l'appel du DPP

26 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Suresh Moorlah

La Cour suprême a confirmé l'acquittement de Teemal Gokool et de Jean-Pierre Stellio Antonio, rejetant l'intégralité des sept arguments d'appel déposés par le Directeur des poursuites publiques (DPP). Le dossier portait sur des accusations de complot visant à détourner le jackpot du 201e tirage du Loto en 2013 grâce à une fausse déclaration de ticket « gagnant » perdu.

Dans son arrêt, la Cour suprême estime que les arguments du DPP sont « sans fondement » et valide entièrement le raisonnement de la cour intermédiaire qui avait innocenté Gokool et Antonio. Les juges Gunesh-Balaghee et Mootoo relèvent notamment que le magistrat était en droit d'écarter les déclarations extrajudiciaires du premier accusé, compte tenu des incohérences relevées dans la conduite de l'enquête et du comportement de l'officière principale. Celle-ci avait été jugée « évasive » et peu crédible lors de son contre-interrogatoire.

La Cour suprême rappelle également un principe essentiel du droit pénal : un aveu hors cour ne vaut que contre son auteur. Les déclarations de Gokool ne pouvaient donc être retenues contre Antonio, alors que le DPP soutenait que ce dernier aurait fourni les « non-winning numbers» du ticket gagnant à son coaccusé. Les juges notent par ailleurs que la poursuite n'a jamais versé au dossier le bulletin contenant l'ensemble des numéros et leur séquence, élément invoqué pour prouver la prétendue entente.

L'ensemble des arguments d'appel, notamment l'évaluation de la preuve, le traitement des déclarations extrajudiciaires et l'interprétation du rôle des numéros non gagnants, a ainsi été rejeté.

Contacté après l'arrêt rendu par la Cour, Jean-Pierre Stellio Antonio s'est dit « soulagé » et a affirmé avoir toujours clamé son innocence. Il a remercié ses proches et la direction de Lottotech pour leur soutien « durant cette épreuve longue et éprouvante ».

