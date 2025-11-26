Ile Maurice: Ouverture du procès de Navind Kistnah, l'homme clé du réseau Peroomal Veeren

Huit ans après la découverte de 135 kilos d'héroïne dissimulés dans des compresseurs à bord d'un navire dans la rade de Port-Louis, l'un des protagonistes du dossier, Navind Kistnah, a été appelé à répondre des accusations dont il est l'objet, ses démarches pour accéder au titre de star witness dans cette affaire ayant échoué. Il a comparu, le lundi 24 novembre, devant la cour d'assises où il fait face à deux chefs d'accusation : trafic de drogue, selon plusieurs articles de la Dangerous Drugs Act, et entente délictueuse (conspiracy) en lien avec le caïd incarcéré, Peroomal Veeren, ainsi qu'un des sbires de ce dernier, dénommé Keshwin Seewoochurn.

Ces accusations formelles ont été validées par le Directeur des poursuites publiques en avril 2024, après des années d'enquête et de procédures préliminaires. Il demeure aujourd'hui le seul prévenu appelé à répondre de cette affaire. Lors de sa mise en accusation, il a plaidé non coupable. La défense est assurée par Me Neelkanth Dulloo. La cour a convoqué 21 témoins, parmi lesquels le surintendant de police Ashik Jagai, actuellement assigné à résidence à Vallée-des-Prêtres dans le cadre de l'affaire Reward Money. Le procès est présidé par le juge Iqbal Maghooa, qui siège sans jury, conformément aux dispositions judiciaires concernant les stupéfiants.

L'affaire date du 9 mars 2017, lorsque les douanes et la police découvrent, à bord du navire MSC Ivana ce qui constituait alors la plus importante saisie d'héroïne jamais réalisée à Maurice, estimée à quelque Rs 2 milliards. La drogue était soigneusement dissimulée dans des compresseurs industriels arrivés au terminal portuaire. La veille de l'opération, Navind Kistnah avait quitté le pays de manière précipitée. Son escapade l'avait conduit en Afrique du Sud, puis au Mozambique, où il avait été arrêté et extradé le 14 avril 2017. À son retour, il avait été placé sous haute surveillance, ayant fourni aux enquêteurs une liste de noms impliquant notamment Peroomal Veeren, alors incarcéré à la prison de Melrose pour une peine de 34 ans.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au fil des années, le rôle exact de Navind Kistnah a été scruté : logisticien obéissant aux instructions d'un réseau opérant depuis les cellules de prison ou acteur pivot capable d'organiser l'importation de cargaisons d'envergure ? Le procès qui s'ouvre doit désormais démêler ses responsabilités.